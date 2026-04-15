MADASCHI Carlos Enrique (Q.E.P.D.)

La Vicepresidenta primera a/c de la Presidencia de la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén, Sra. Zulma Reina, Diputados, autoridades de Cámara y personal legislativo participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera compañero jubilado de esta institución, quien se desempeño como Prosecretario Legislativo y Director General Legislativo, destacando su trayectoria y el aprecio que supo ganarse en el ámbito legislativo. Acompañan a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento.