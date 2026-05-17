María Cecilia Zille (Q.E.P.D.)

Partió el 14 de mayo de 2026. Desde el Equipo Directivo del Colegio San Agustín de Neuquén, junto a toda la Comunidad Educativa de Docentes, no Docentes y Familias de la institución, nos acercamos con sumo pesar, acompañando a su querido hijo Merlín Paniagua Zille, a su Padre, a su hermano David y demás familiares ante tan dolorosa y tristísima pérdida, dando gracias por todo su enorme amor y su corazón, lamentando muchísimo la partida de la mamá de nuestro querido alumno. Elevamos una oración al cielo haciendo un pedido especial, para que su alma descanse siempre en paz.