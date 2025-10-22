MARIA ELIANA VALDEBENITO VDA. DE CORNEJO (Q.E.P.D.)

Falleció en Cipolletti el 21/10/2025 a los 80 años de edad. Sus hijos Patricia, Eduardo, Gladys, Claudia y Doris, sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su deceso y comunican que sus restos serán despedidos a las 11 del día de hoy en la necrópolis de Cipolletti. Puede dejar sus condolencias en condolencias.grupodiniello.com.ar/memorial/maria-eliana-valdebenito. Serv.: GRUPO DINIELLO: Cipolletti – Neuquén – Centenario - Zapala