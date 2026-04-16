El clima en Neuquén

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La Mañana sepelio

NAVARRO JUAN CARLOS (Q.E.P.D.)

Falleció en Neuquén el día 14 de Abril a la edad de 75 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, serán inhumados a las 13:00hs. en el Cementerio Progreso de Neuquén.