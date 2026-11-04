NESTOR HUGO SAYHUEQUE (Q.E.P.D.)

Falleció en Cipolletti el 03/11/2026 a los 74 años de edad. Su esposa Mary, sus hijos Gustavo, Marcela, Walter, Soledad, Matias y Nicolas, sus hijos políticos, sus nietos, sus bisnietos, sus hermanos, sobrinos, amigos y demás familiares participan su deceso y comunican que sus restos son despedidos el día de hoy a las 9:30 en la sala “B” de Grupo Diniello – Cipolletti y serán inhumados en la necrópolis local. Serv.: GRUPO DINIELLO: Cipolletti – Neuquén – Centenario - Zapala