NORBERTO RAFFO (Q.E.P.D.)
LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA JARDINERÍA DE NEUQUÉN ACOMPAÑA A LA FAMILIA RAFFO, A SU ESPOSA AIDA, HIJAS, HIJOS Y NIETAS, EN ESTE MOMENTO DE TANTO DOLOR.
NORBERTO, NOSOTROS NO PODEMOS DESPEDIRNOS PORQUE SIEMPRE SEGUIRÁS EN LA ASOCIACIÓN, EN CADA RINCÓN DE LA SEDE, EN CADA CLASE, EN LOS PRÁCTICOS. EN CADA PARQUE, PLAZA Y JARDÍN QUE DISEÑASTE Y ARMASTE CON PASIÓN EN NEUQUÉN.
COMO DECÍAS... AMANTES DEL VERDE... SOS Y SERÁS UNA DE LAS PIEDRAS FUNDAMENTALES DE ESTE GRUPO QUE HACE CASI 40 AÑOS SOÑÓ CON HACER DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN UN OASIS, UN PARAÍSO. LO LOGRASTE Y SEGUIREMOS TUS PASOS, ENSEÑANZAS Y PASIÓN.
HASTA PRONTO, NORBERTO, HASTA LA PRÓXIMA SIEMBRA, PODA Y COSECHA.
TUS AMIGOS, COLABORADORES Y ALUMNOS DE LA ASOCIACIÓN.