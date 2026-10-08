OSVALDO WERETILNECK (Q.E.P.D.)

Los y las integrantes del Gabinete Provincial y de todo el equipo de Gobierno de Río Negro expresan su profundo pesar por el fallecimiento de Osvaldo Weretilneck, padre del Gobernador Alberto Weretilneck.

En este momento de profundo dolor, acompañamos con especial afecto a Alberto, a su mamá Hilda, a sus hermanos Mónica y Marcelo, a sus hijos Luciana, Agustín y Santiago, y a su compañera de vida, Andrea.

A todos ellos, nuestro más cálido abrazo, con el cariño y la cercanía de quienes los acompañamos en este difícil momento.