PABLO R. DYKSTRA Y ROSA C. SINDACO de DYKSTRA

Pablo falleció el 5 de junio a los 91 años y Rosa el día 21 de junio a los 92 años en Cipolletti. Sus partidas dejan un inconmensurable dolor en todos los que los queremos. Crearon comunidad y familia en cada rincón: el cine de la ciudad, su regalería "Sindy", la radio, los amigos del tango, entre muchos otros. Acompañamos a todos los que comparten esta pena. Siempre estarán en nuestros corazones. Sus nietos, hijo y nuera; Pablo y Priscila, Alejandra, Gustavo y Claudia.