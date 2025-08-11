PEDRO ANTONIO ALMENDRA (Q.E.P.D.)

Falleció en Las Lajas, el 09-08-2025, a los 47 años, Su Esposa: Fabiana del Carmen BURGOS, Su Hija: Kiara Agustina, Sus Padres: ALEJANDRO Y BALSAMINA ROCHA, Hermanos y demás familiares participan su deceso y comunican que sus restos velados en Sala Velatoria de calle Saavedra 556, serán inhumados hoy a las 12,00 Hs. En el Cementerio de dicha ciudad. Servicio: Grupo Diniello - Zapala. Dejar sus condolencias en: condolencias.grupodiniello.com.ar/memorial/pedro-antonio-almendra