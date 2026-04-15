René Alberto Retamal Jara (Q.E.P.D.)

RJ INGENIERÍA S.A. Su Gerencia, Administración y Personal Operario lamentan profundamente el fallecimiento de su fundador Don René Alberto Retamal Jara. Acompañamos en este doloroso momento a su querida esposa Lucia Rosa Schiappacasse, a sus hijos Claudia Verónica Retamal Schiappacasse y Giulio René Retamal Schiappacasse, hijos políticos, nietos y demás familiares, expresándoles nuestras más sinceras condolencias y sentimientos de pesar. Elevamos una oración por su eterno descanso y honramos su legado, compromiso y valioso aporte humano y profesional, que permanecerán por siempre en la historia de nuestra empresa.