TERESITA DEL CARMEN DIOMEDI DE HERMOSILLA (Q.E.P.D.)

Falleció en Cipolletti el 08/08/2025 a los 81 años. Su esposo José Ramón Hermosilla, sus hijos Alejandro, Patricia, Daniel y Martín, sus hijas políticas Sandra y Vanesa, sus nietos Nicolás, Bárbara, Samanta, Rebeca y Jeremías y demás familiares participan su deceso y comunican que sus restos fueron velados en la sala “B” ubicada en Teniente Ibañez 1055 de esta ciudad y fueron despedidos a las 12 hs. del día de ayer. Serv.: GRUPO DINIELLO: Cipolletti – Neuquén – Centenario - Zapala