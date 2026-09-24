UGARTE LUIS ALEJANDRO (Q.E.P.D.)

Falleció en Neuquén Capital el 22/09/2026, a los 58 años. Su esposa Rosina Isabel MONTES, sus hijos JUAN JAIRO Y JONAS EMANUEL, hermanos y demás familiares participan su deceso y comunican que sus restos, trasladados hasta Las Lajas y velados en Sala Velatoria de calle Saavedra 558, fueron inhumados ayer a las 12 en la Necrópolis de dicha ciudad. Traslado y Servicio:GRUPO DINIELLO NEUQUÉN Y ZAPALA. Dejar condolencias en: condolencias.grupodiniello.com.ar/memorial/ugarte-luisalejandro.