Loteo social de Centenario: compraron sus terrenos, pero no tienen servicios y están cerca de un basural

Las familias denuncian que no pueden utilizar sus terrenos por una serie de irregularidades. Enviaron una carta al intendente pidiendo su intervención.

Un grupo de familias de Centenario denuncia que no pudo comenzar a construir sus viviendas debido a una serie de irregularidades y falta de respuestas por parte del municipio local. La entrega del loteo social autorizado por el Ejecutivo municipal se concretó en julio de 2023 mediante la adjudicación de venta de terrenos fiscales en la manzana 1205.

Ante la urgente necesidad de la instalación de los servicios básicos de agua y electricidad para comenzar las obras, los pedidos comenzaron en marzo de 2024 generando el expediente N° 4472/2024 ME. En el transcurso hasta la actualidad, las familias expusieron que han recibido evasivas de parte de la nueva gestión municipal.

Por su parte, la Subsecretaría de Tierras, Catastro e Inspección del 25 de septiembre de 2024 les respondió de manera escrita que en virtud del expediente judicial N° 295237/24 no era viable acceder a lo solicitado.“Nos entregaron los terrenos sin servicios. Desde Tierras y el municipio nos dicen que están judicializados y que no podemos construir porque lo podríamos perder por resolución de un juez”, explicó uno de los vecinos.

Manu - 2025-06-24T172356.085.png

Al consultar directamente al Poder Judicial, los vecinos fueron informados de la existencia de tres denuncias (Expte. N° 295237/24, denuncia del 06/03/2024), pero les dijeron que las tierras en cuestión no están judicializadas.

De pedidos a reclamos y denuncias

Para adjudicar el lote social, cada persona tenía como requisito tener 2 años de residencia en Centenario, demostrar la necesidad, no tener una propiedad a su nombre y un plazo de tres años para construir. De esta manera, entre unas 120 y 150 familias fueron seleccionadas y adjudicaron. Pero Federico Linares, de 44 años, trabajador del sector petrolero y cara visible de este reclamo vecinal, contó a LMNeuquén que desde la entrega de los lotes los vecinos encontraron serias trabas.

Además de la falta de servicios, los adjudicatarios enfrentan terrenos mal medidos —que no coinciden con la superficie que figura en los papeles—, la cercanía de un basural a cielo abierto y el temor a perder el lote si no construyen dentro del plazo estipulado.

"Están mal mesurados porque si viene con cinta métrica no da lo que dice, deberían tener 300 metros", expuso el vecino, que también recibió su terreno con inusuales restos de concreto. “Pagamos el valor de tierra fiscal, unos 126 mil pesos, en mi caso en seis cuotas. Hoy algunos vecinos no pueden terminar de pagar ni en cuotas ni de contado porque la actual gestión no lo permite, trabando todo para que se caigan las adjudicaciones”, relató.

Manu - 2025-06-24T172723.670.png

El loteo social está ubicado en la parte alta de la ciudad, en cercanías de la Ruta 67, a unas 25 cuadras del barrio Procrear, sobre un sector que, según el actual municipio, estaba originalmente destinado al Parque Industrial. Sin embargo, Linares recordó que cuando se entrevistó con Javier Bertoldi le aseguró que ese sector se destinaría a 120 viviendas del IPVU. Ante la falta de fondos de Nación, se resolvió adjudicarlo como loteo social municipal.

Los vecinos dicen haber agotado instancias de reclamo: reuniones con el Concejo Deliberante, el área de Tierras y funcionarios municipales. Linares aseguró que la respuesta siempre es la misma: que “ya se va a resolver”, pero que mientras tanto no pueden avanzar.

“La semana pasada me llamaron después de dos años de insistir. Me dijeron que están buscando soluciones, pero yo voy a seguir agotando todas las instancias administrativas para defender lo que nos corresponde”, afirmó.

El pedido de las familias dirigido al intendente de Centenario

Este lunes, vecinas y vecinos adjudicatarios de lotes ubicados en la manzana 1205 enviaron una carta dirigida a Esteban Cimolai, intendente de Centenario, para expresar su preocupación y solicitar formalmente su intervención para resolver la situación que "afecta directamente el derecho a una vivienda digna".

De esta manera, hicieron hincapié en que desde el inicio de la actual gestión, presentaron numerosas notas al municipio "de buena fe, con la expectativa de que se respetarían las condiciones de la adjudicación" solicitando la provisión de servicios esenciales imprescindibles para avanzar con la construcción.

"Lamentablemente, hemos recibido respuestas ambiguas, contradictorias e incluso expresiones inapropiadas por parte de la directora general de Tierras, Catastro e Inspección, Sra. Verónica Alejandra Fernández, quien afirmó textualmente y con tono inapropiado: “vayan a reclamarle a Bertoldi”, expusieron.

Centenario tiene algunas tierras disponibles para crecer pero son de dominio provincial. drone lmn juan pablo salas

En tanto, expusieron que la situación actual se basa en la supuesta inclusión de la manzana 1205 dentro del Parque Industrial- informada por Fernández y Bernardo Gabriel Andrés- lo cual resulta "arbitraria e irrazonable" considerando que "pagamos regularmente tasas municipales, la manzana se encuentra mensurada por profesional habilitado y registrada en catastro provincial, la finalidad habitacional fue reconocida desde el inicio de la adjudicación".

No obstante, indicaron: "se nos informó que es el Concejo Deliberante quien debe modificar la ordenanza para habilitar dicho uso. Diversos concejales, como Nancy Bibow (Comisión E de Urbanismo, Vivienda y Tierras Públicas), Sebastián Krapp y Darío Reyes, han manifestado no estar al tanto y se comprometieron a reunirse con el Ejecutivo Municipal. A la fecha, no hemos obtenido respuesta efectiva".

Para concluir, solicitaron al intendente que se proceda a la modificación de la ordenanza vigente, excluyendo a la manzana 1205 del Parque Industrial, que se autorice de manera expresa el uso residencial de los terrenos adjudicados y que se gestionen los servicios básicos esenciales para permitir construir y habitar.