OMAR ESCOBAR (Q.E.P.D.)

No quiero que lloren porque me he ido, sólo estoy durmiendo un sueño profundo. Recuérdenme siempre en todos aquellos que me han querido por lo más hermoso de mí... Mi alma y mi espíritu siguen vivos día a día junto con todos ustedes. A cuatro años de tu partida, te recordamos con cariño.