Alerta por los squeezy: detectaron más del doble de un químico en los juguetes y prohibieron su venta

Un laboratorio detectó un plastificante por encima del límite permitido. A qué clase de estos famosos juguetes alcanza la medida.

Los análisis detectaron más del doble del límite permitido de DEHP en los juguetes.

El Gobierno Nacional prohibió en todo el país la venta de juguetes blandos tipo squishy o squeezy, que no cuenten con las certificaciones de seguridad exigidas. Un análisis de laboratorio detectó un plastificante en una concentración superior al doble del máximo permitido.

La decisión se formalizó mediante la Disposición 804/2026 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente del Ministerio de Economía. La norma se publicó el miércoles 14 de octubre en el Boletín Oficial y entró en vigencia ese mismo día.

Se trata de la marca Pinch Family , importados de China. Además de impedir su comercialización, la disposición obliga a importadores, distribuidores y vendedores a destruir y desechar de manera segura el stock alcanzado . Quienes ofrezcan estos productos mediante sitios web también deberán informar la prohibición en un lugar destacado de sus páginas.

Qué juguetes quedaron alcanzados por la prohibición

La medida comprende las distintas versiones, modelos y formatos de figuras de plástico blando comercializadas como Pinch Family. Se trata de juguetes que se pueden apretar y deformar con las manos, conocidos en el mercado como squishy o squeezy.

Los comerciantes deberán destruir y desechar de forma segura el stock alcanzado de juguetes (Foto: Casa Violetta Mayorista)

El alcance está vinculado con la falta de certificados vigentes que acrediten el cumplimiento de los límites de ftalatos y de los requisitos técnicos de seguridad. La disposición identifica esa marca y procedencia; no establece una prohibición general para todos los juguetes blandos.

En sus fundamentos, el organismo señaló que estos artículos suelen venderse sin información ni advertencias en español. También advirtió que llegan al público por diferentes canales, desde comercios físicos hasta redes sociales y plataformas de compraventa, incluso mediante proveedores radicados fuera de la Argentina.

Qué sustancia detectó el análisis de laboratorio

La investigación comenzó después de que las autoridades recibieran denuncias y antecedentes sobre juguetes importados con posibles incumplimientos. El laboratorio de la Cámara del Juguete, acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación, analizó muestras del producto denominado Squeezy Pinch Family.

El ensayo detectó bis(2-etilhexil) ftalato, identificado como DEHP, en una concentración superior al 0,2% de la masa del material. El límite establecido por la normativa sanitaria es del 0,1%, por lo que el resultado superó el doble del valor admitido.

Los ftalatos se utilizan para dar flexibilidad a determinados plásticos. La regulación argentina restringe algunas variedades por sus riesgos para la salud, con especial atención a la exposición infantil. Los fundamentos sanitarios señalan la vulnerabilidad de los niños a sustancias que pueden afectar el sistema hormonal o la reproducción.

Tras evaluar los antecedentes, una dependencia del Ministerio de Salud recomendó considerar el retiro de las variantes de la misma línea comercial, origen y material polimérico. Esa intervención respaldó la decisión de extender el alcance más allá de una única presentación.

Qué deberán hacer los comerciantes

La orden de destrucción y descarte seguro comprende a importadores y distribuidores, así como a comerciantes mayoristas y minoristas.

La disposición exige que ese procedimiento se realice de forma inmediata y conforme a la normativa vigente.

Para los vendedores con sitios web, se fijó un plazo de 72 horas hábiles desde la entrada en vigencia para publicar de manera destacada los alcances de la medida. Esa obligación de informar se suma al cese de la comercialización.

Los incumplimientos podrán recibir sanciones bajo la Ley de Defensa del Consumidor y el régimen de Lealtad Comercial. La decisión también se comunicará a Salud, Comercio Exterior, ARCA y las autoridades provinciales de protección al consumidor para coordinar los controles de cumplimiento.