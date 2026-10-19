Detuvieron a dos prófugos por abuso sexual: uno tiene 23 años y más de 40 causas

Ambos tenían pedidos de captura vigentes y fueron localizados en la vía pública. Uno de ellos también estaba procesado con prisión preventiva por robo.

Dos hombres que permanecían prófugos en causas por abuso sexual fueron detenidos en distintos procedimientos policiales en la Ciudad de Buenos Aires . Ambos tenían órdenes de captura vigentes y fueron identificados por efectivos mientras circulaban por la vía pública.

Los operativos se realizaron en los barrios porteños de Flores y Balvanera , donde los agentes lograron localizar a los sospechosos y confirmar que eran buscados por la Justicia . Uno de los detenidos también estaba vinculado a otra causa penal por robo.

Se trata de un joven de 23 años que acumula 41 antecedentes delictivos entre 2022 y 2026, según los registros policiales. Además, había sido procesado con prisión preventiva en una investigación por robo, de acuerdo con la información del caso.

Así fue la detención de los acusados de abuso sexual

El primero de los procedimientos ocurrió en Cayetano Rodríguez al 300, en Flores, cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 7 C intervinieron en una discusión de pareja.

Al identificar a los involucrados, los agentes comprobaron que el hombre, de 38 años, tenía una orden de captura vigente por un abuso ocurrido el 8 de julio, dispuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal N°4.

La Policía de la Ciudad detuvo a uno de los prófugos durante un procedimiento en Flores.

Además, según el parte policial, registraba doce causas entre 2018 y 2026 por distintos delitos, entre ellos violencia de género, violencia familiar, hostigamiento, portación ilegal de armas, lesiones, amenazas y abuso sexual simple. También tenía una prohibición de acercamiento vigente desde 2022.

Tras consultar con la Justicia, se ordenó su detención y traslado, de acuerdo a lo que informaron fuentes policiales.

El segundo detenido tiene 41 antecedentes delictivos

El segundo procedimiento se realizó en Esparza al 100, en el barrio porteño de Balvanera. Efectivos de la Comisaría Vecinal 3 A patrullaban la zona cuando advirtieron que un hombre de 23 años se mostró nervioso al notar su presencia y cambió repentinamente el sentido de su marcha. Ante esa actitud, los agentes decidieron identificarlo y, al consultar sus datos, comprobaron que tenía un pedido de captura vigente por una causa de abuso sexual.

Al identificarlo, los oficiales constataron que tenía una orden de captura vigente por abuso sexual. De acuerdo con el parte policial, registraba 41 antecedentes entre 2022 y 2026 por hechos vinculados con la comercialización de drogas, daños a bienes, portación ilegal de armas, lesiones, robos y tentativas de robo.

Además, en 2023 el joven había sido procesado con prisión preventiva en una causa por robo, según precisó el parte policial. Esa medida judicial se sumaba a los antecedentes que registraba el sospechoso, quien finalmente fue localizado durante un procedimiento en la vía pública.

Tras su detención, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8, a cargo del juez Francisco Alioto, ordenó su arresto y traslado para que quedara a disposición de las autoridades judiciales. En tanto, el otro sospechoso también fue detenido en el marco de los operativos realizados por la Policía de la Ciudad. Ambos quedaron a disposición de la Justicia, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes en las causas por las que eran buscados.