Gustavo Yankelevich rompió el silencio tras las denuncias contra Darío Giordano: "Lo desmayó a golpes"

Gustavo Yankelevich dio un desgarrador testimonio sobre cómo se enteró de que sus nietos eran golpeados por su padre.

En un conmovedor testimonio, Gustavo Yankelevich rompió el silencio este lunes y relató públicamente cómo descubrió las situaciones de violencia física y psicológica que, según denunciaron sus nietos, habrían sufrido por parte de su padre, Darío Giordano .

El relato del reconocido productor se dio tras las repercusiones de la entrevista que su nieto Valentín Yankelevich le concedió a la periodista Tatiana Schapiro para Infobae, en la que habló abiertamente sobre las traumáticas vivencias ocurridas tras el fallecimiento de su madre, la recordada actriz Romina Yan.

Durante una emotiva conversación mantenida en América TV , Yankelevich reconstruyó los hechos y quiso dejar en claro el rol que cumplió la abuela de los jóvenes desde el inicio: "Lo primero que quiero decir es que la primera que notó esto fue Cris. Digo porque como no está tan mencionada en la nota, parecería que ella no hubiera hecho nada o no hubiera actuado" .

Según recordó, fue la propia Cris Morena quien le advirtió que algo extraño estaba sucediendo y le pidió que observara con atención a los chicos.

Las primeras señales de alarma

A partir de esa advertencia, el productor comenzó a seguir de cerca el día a día de sus nietos, a quienes solía buscar por el colegio para compartir almuerzos. En esos encuentros cotidianos, Franco comenzó a pedirle de manera reiterada irse a vivir con él, un deseo que un año más tarde también expresaría Valentín.

Ante el pedido, Yankelevich decidió contactar a Giordano para sugerirle que su nieto se quedara una semana en su casa como primera experiencia. No obstante, la reacción del padre fue drástica: "Él me contestó: ‘De ninguna manera. Yo soy el dueño y hasta los 18 años van a hacer lo que yo quiera. No, de ninguna manera va a ir’". Aquella tajante negativa encendió las alertas del empresario, quien comprendió que la problemática era mucho más severa de lo que suponía.

Un desgarrador testimonio que reveló la verdad

Tras ese episodio, el productor notó que su nieto se mostraba sumamente reservado y silencioso durante las comidas, por lo que decidió encararlo para pedirle explicaciones. Fue en ese momento cuando el adolescente le confesó el pánico que sentía ante posibles represalias.

"Abuelo, lo que pasa es que si papá se entera que yo hablé con vos me mata. Cuando se enteró que yo te pedí irme a vivir con vos una semana a tu casa, me cagó a trompadas. Me desmayó a golpes", reveló Yankelevich en la pantalla de América TV, reproduciendo de manera exacta las palabras que le dijo el joven en aquel entonces.

Notoriamente conmocionado, el productor reconoció lo doloroso que le resulta revivir esa etapa: "Yo cuento esto y estoy muy sensible. Recordar esto me cuesta mucho". Afortunadamente, esos episodios quedaron atrás luego de una larga contienda judicial mediante la cual el abuelo logró la tenencia definitiva de los chicos, un hecho que el propio Valentín destacó al señalar que su abuelo Gustavo les "salvó la vida".