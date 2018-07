SILVIA INES CANALES (q.e.p.d.)

Al cumplirse un mes de tu inesperada partida, pienso en vos durante la noche y el día, cuando llueve, en la calle, en todo momento. Me imagino verte en tu jardín arreglando tus plantas, moviendo la tierra, sacando las hojas secas, regando y teniendo entre tus dedos lo que te ha llevado a un viaje sin regreso. No puedo aceptar que ya no estés en la casa. Te extraño, te necesito... Martín.