De casi refuerzo de Boca a verdugo: el golazo de Galarza para Talleres en La Bombonera

El volante que estuvo cerca de ser refuerzo del Xeneize abrió el marcador con un remate al ángulo y volvió a poner en escena el pase frustrado.

Matías Galarza tuvo una noche cargada de condimentos en La Bombonera . El mediocampista de Talleres , que hace poco más de un mes estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo de Boca , abrió el marcador con un golazo desde afuera del área y volvió a quedar en el centro de la escena por una negociación que en su momento parecía encaminada, pero terminó frustrándose.

El tanto llegó a los 11 minutos del primer tiempo . Galarza recibió con tiempo y espacio en la puerta del área, se perfiló para su pierna derecha y sacó un remate potente que se metió en el ángulo, lejos del alcance de Álvaro Montero . La acción coronó un mejor comienzo del conjunto dirigido por Omar De Felippe , que aprovechó las dudas del Xeneize en los primeros minutos.

GOLAZO DE GALARZA PARA EL 1-0 DE TALLERESEl mediocampista de la T sacó un tremendo derechazo para abrir el marcador ante Boca.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports https://t.co/pUnecqi53Z

La historia tuvo un condimento especial porque el volante había sido uno de los principales apuntados por Boca durante el último mercado de pases. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme buscó incorporarlo después de obtener un cupo extraordinario por la grave lesión de Tomás Aranda.

Boca llegó a tener acordadas las condiciones contractuales con el futbolista, que también había manifestado su intención de que el pase se concretara. Sin embargo, el entendimiento entre los clubes nunca apareció y la operación terminó cayéndose.

La negociación que dejó a Galarza lejos de Boca

La primera propuesta del Xeneize fue de cuatro millones de dólares por el 80% del pase, pero Talleres la rechazó. Desde Córdoba pretendían modificar las condiciones y también apareció en la discusión la deuda de 2,5 millones de dólares por Cristian Pavón, un punto que terminó alejando todavía más las posiciones.

Talleres posee actualmente el 60% de la ficha de Galarza, mientras que el 40% restante pertenece al Genk de Bélgica, club que lo había comprado a Argentinos Juniors en 2022. Pese al deseo del jugador y al acuerdo que había alcanzado con Boca, la negociación se estancó y el club de la Ribera decidió retirarse.

Poco más de un mes después, el mediocampista volvió a La Bombonera, esta vez como rival, y necesitó apenas once minutos para dejar su marca.

Boca logró reaccionar rápidamente. A los 18 minutos, Lautaro Blanco recuperó una pelota en campo rival y asistió a Miguel Merentiel, que definió de primera con la parte interna del pie para establecer el 1-1. Desde ese momento, el equipo de Rodolfo Arruabarrena mejoró y comenzó a controlar con mayor claridad el desarrollo.

El Xeneize incluso tuvo oportunidades para pasar al frente. Leonel Flores quedó cara a cara con Damián Unsain, pero el arquero respondió con una gran atajada. Más tarde, el propio Unsain volvió a intervenir ante una media vuelta de Ayrton Costa.

Talleres también generó peligro y estuvo cerca del segundo sobre el cierre de la primera mitad, cuando una falla defensiva permitió una definición de Álvarez ante Montero que terminó impactando en el palo.

El primer tiempo se cerró 1-1, pero la imagen que quedó fue la del gol de Galarza. El jugador que Boca buscó hasta último momento en el mercado terminó castigándolo con la camiseta de Talleres, en el mismo estadio en el que estuvo cerca de jugar como local.