Deportivo Rincón necesita una gran remontada en Mar del Plata

El León visitará este sábado a Kimberley desde las 15, con la obligación de revertir el 0-1 de la ida para seguir en carrera por el segundo ascenso.

Deportivo Rincón afrontará una parada determinante en Mar del Plata. Este sábado, desde las 15, visitará a Kimberley por la revancha de la primera etapa eliminatoria de la Reválida del Torneo Federal A , con la obligación de dar vuelta la serie después de la derrota por 1-0 sufrida en el estadio Elías Moisés Gómez.

El equipo neuquino necesita ganar para mantener viva la ilusión de pelear por el segundo ascenso a la Primera Nacional. Enfrente estará un rival que consiguió una ventaja mínima como visitante y que buscará aprovechar la localía para cerrar la clasificación.

En el encuentro de ida, Santiago Castillo marcó el único gol para el conjunto marplatense, que además cuenta con ventaja deportiva. Por eso, si la serie termina igualada en puntos y diferencia de gol, será Kimberley el que avance. El León deberá imponerse por una diferencia suficiente para superar ese escenario reglamentario.

El árbitro del encuentro será Marcos Ignacio Liuzzi, de Ayacucho. Lo acompañarán Malvina Schiel, de Santa Rosa; Cristian Pasquettin, de Junín; y Lautaro Paletta, de Tandil.

La programación del sábado en el Torneo Federal A

La actividad de la Reválida comenzará con siete encuentros. Además de Kimberley-Deportivo Rincón, desde las 15:30 jugarán Huracán Las Heras y Juventud Antoniana, con arbitraje de Franco Morón.

A las 16 se medirán Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y Sportivo Atlético de Cañada de Gómez, con José Manuel Díaz como juez principal. Desde las 18, Gimnasia de Chivilcoy recibirá a Defensores de Vilelas, bajo la conducción arbitral de Valentín Pompei.

La jornada continuará a las 19 con Sol de América de Formosa-Juventud Unida Universitario de San Luis, dirigido por Lucas Rodríguez. A las 19:30, Atenas de Río Cuarto enfrentará a FADEP, con Lautaro Castañola como árbitro, mientras que a las 20 se jugará Mitre de Posadas-Boca Unidos, con Mauricio Martín como encargado de impartir justicia.

Las revanchas del domingo

El domingo también habrá definiciones importantes. Por las semifinales del primer ascenso, San Martín de Formosa recibirá a Olimpo de Bahía Blanca a las 15:30, con arbitraje de Lucas Nicolás Cavallero. En la ida empataron 1-1.

A la misma hora, Alvarado de Mar del Plata será local ante Cipolletti, con Gustavo Federico Benítez como árbitro. El Albinegro ganó 1-0 en la ida y buscará sellar su pase a la final.

Por la Reválida, 9 de Julio de Rafaela jugará ante Gimnasia de Concepción del Uruguay a las 16, con Leonardo Billanueva como juez. En simultáneo, Douglas Haig recibirá a El Linqueño, dirigido por Fernando Omar Marcos. A las 16:15, Argentino de Pascanas enfrentará a San Martín de Mendoza, con Enzo Gutiérrez como árbitro.

La jornada se completará a las 16 con Villa Mitre-Costa Brava, bajo el arbitraje de Luis Damián Martínez, y a las 18:30 con Sarmiento de La Banda-Sportivo Belgrano, que tendrá como juez principal a Maximiliano Gabriel Silcan.

Para Deportivo Rincón, el desafío es claro: hacerse fuerte en Mar del Plata, revertir el resultado de la ida y seguir soñando con el ascenso.