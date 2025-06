Javier Mascherano blanqueó cuál es su relación con Luis Enrique y reveló cuál es su sueño en el Inter

Javier Mascherano, entrenador del elenco estadounidense, y Luis Enrique, actual entrenador del PSG, coincidieron en Barcelona cuando el español entrenaba al equipo y el argentino era un jugador histórico del equipo. En la previa al duelo, Mascherano se deshizo en elogios para Luis: “Ha sido uno de los mejores entrenadores que he tenido en mi carrera. Me une una relación personal con él, inclusive hasta familiar. Es alguien a quien le tengo mucho cariño. Fue un entrenador muy importante, no solamente por todo lo que he aprendido de él, sino que fue uno de los que me convenció para seguir en el Barcelona”.