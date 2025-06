Cipo lo dio vuelta en Tandil, volvió la victoria y sigue puntero solo

Con el correr de los minutos, Santamarina equilibró las acciones y empezó a llegar sobre el área rival. Facundo Crespo le sacó un cabezazo del ángulo a Nicolás Igartúa, pero unos minutos después llegaría el primer grito de la fría tarde bonaerense.

Quimey Marín fue inteligente, generó el contacto con Nehuén García y Jonathan Correa sancionó penal. Desde los doce pasos, Marín espero que el arquero se moviera, cruzó su remate y abrió el marcador a los 41' del primer tiempo.

Cravero movió el banco en el entretiempo y Cipo pegó rápido en el inicio del complemento. Gustavo Mbombaj entró por García y tras un envío largo del zurdo llegó el empate. Dichiara tiró un buen centro y Cristian Ibarra apareció para marcar de cabeza el 1 a 1. Fue su noveno tanto en el campeonato, donde es máximo anotador a nivel nacional.

Embed

Cipo tuvo la suerte necesaria para llevarse lo que fue a buscar, porque con el partido empatado Santamarina tuvo una chance que pegó en el palo y salió.

Pero a la fortuna hay que ayudarla y así ocurrió del otro lado, porque el Chango volvió a acertar con el ingreso de Santiago Jara. Con apenas ocho minutos en cancha, el delantero aprovechó el centro cruzado de Mbombaj, que participó de los dos tantos, y la asistencia de Lucero, para dar vuelta el resultado.

Los cambios siguieron dándole resultados a Cipo para mantener el resultado a favor, creció la figura de Yair Marín y ya no hubo emociones en la fría tarde de Tandil.

Otro viaje muy productivo para el Capataz, que logró tres puntos importantes de visitante y se reafirma como uno de los favoritos al ascenso.

tabla 29 de junio federal.jpg

SÍNTESIS

Santamarina: Uriel Moris; Lautaro Arregui, Mateo Palmieri, Adriano Romero y Maximiliano Martínez; Lucas Comachi, Nicolás Igartúa, Luis Dezi y Quimey Marín; Gabriel Urruchúa y Gabriel Navarro. DT: Jorge Izquierdo

Cipo: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Jeremías Langa, Yair Marín y Nehuén García; Gonzalo Lucero, Agustín Stancato, Lucas Mellado y Matías Páez; Ricardo Dichiara y Cristian Ibarra. DT: Daniel Cravero

Gol: PT, 41 Quimey Marín de penal (S). 3 Ibarra (C), 18 Santiago Jara (C)

Cambios: ST, al inicio, Mbombaj por García (C), 10 Santiago Jara por Ibarra (C), 25 Enzo Vallejos por Lucero (C), Benjamín García y Sergio Ranquehue por Páez y Dichiara (C).

Árbitro: Jonathan Correa

Cancha: Estadio Municipal General San Martín