El Capataz y el sueño del ascenso: "queremos dejar a Cipo en lo más alto"

El volante ofensivo le ganó la espalda a Mateo Ramírez y generó la única emoción de la tarde para el Capataz, en una ciudad donde muchas veces le costó ganar. "Mis características son entrar por el segundo palo. No doy ninguna por perdida. El defensor (Mateo Ramírez) no me ve, nadie le habla, se la quiere bajar a Soria y me quedó justo para empujarla", dijo Lucero a LU19 apenas terminado el encuentro.