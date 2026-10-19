Kung Fu: gran actuación neuquina con muchas medallas en el Panamericano

La delegación de estuvo integrada por 21 atletas, que lograron tres medallas de oro, seis de plata y 14 de bronce.
El kung fu neuquino tuvo un destacado fin de semana en el plano internacional. Una delegación de 21 atletas de Neuquén Capital participó del 5° Campeonato Panamericano de Kung Fu y el 15° Campeonato Panamericano de Wushu y regresó con un total de 23 medallas: tres de oro, seis de plata y 14 de bronce.
La Asociación Shaolin Wushu Kung Fu y Artes Marciales Chinas de la provincia del Neuquén y la Escuela Internacional Tian Kung Chien felicitaron a los deportistas por su desempeño y resaltaron el trabajo realizado por el equipo, que volvió a poner a la capital neuquina en el mapa de las artes marciales.
El certamen fue realizado en Buenos Aires.
Entre los resultados individuales sobresalió Marian Villacorta, quien obtuvo una medalla de oro y una de plata. También se destacaron Katalina Gadow, con una presea dorada y otra de bronce; y Ana Barros, que consiguió una medalla de oro.
La cosecha incluyó actuaciones en distintas categorías, con deportistas que lograron subir al podio en más de una oportunidad y otros que sumaron sus primeras medallas en una competencia de nivel panamericano.
Los medallistas neuquinos
El detalle de los resultados de la delegación fue el siguiente:
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Marian Villacorta: un oro y una plata.
Katalina Gadow: un oro y un bronce.
Ana Barros: un oro.
Josefina Villagra: una plata y un bronce.
Mateo Cardozo: una plata y un bronce.
Alejandro Crisóstomo: una plata y un bronce.
Naomi Bertran: una plata.
Valentina Depaoli: una plata.
Maximiliano Moyano: dos bronces.
Nahir Campo: dos bronces.
Julieta Alabarce: dos bronces.
Alberto Puebla: un bronce.
Ezequiel Osorio: un bronce.
Miguel Gómez Salas: un bronce.
Zoe Cañizares: un bronce.
En total, los resultados individuales detallados por las instituciones sumaron 23 preseas, distribuidas en tres doradas, seis plateadas y 14 de bronce.
Más allá de las medallas
Desde las instituciones también destacaron a los integrantes de la delegación que, pese a no alcanzar el podio, fueron parte de la experiencia y sumaron aprendizaje de cara a los próximos desafíos deportivos.
En ese grupo estuvieron Milo Moyano, Rafael Villarreal, Enrique Avilés, Micaela Sieben, Julia Neumann y Lautaro Galeano.
La participación en los campeonatos panamericanos representó una oportunidad para medir el nivel de los atletas neuquinos frente a competidores de otras regiones y continuar con su desarrollo en una disciplina que combina preparación física, técnica y constancia.
Con 23 medallas y una delegación que reunió a deportistas de distintas edades, el balance fue positivo para el kung fu de Neuquén, que encontró en esta competencia un nuevo motivo para celebrar el trabajo de sus escuelas y el crecimiento de sus representantes.
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