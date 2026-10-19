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Kung Fu: gran actuación neuquina con muchas medallas en el Panamericano

La delegación de estuvo integrada por 21 atletas, que lograron tres medallas de oro, seis de plata y 14 de bronce.

Kung Fu: gran actuación neuquina con muchas medallas en el Panamericano

El kung fu neuquino tuvo un destacado fin de semana en el plano internacional. Una delegación de 21 atletas de Neuquén Capital participó del 5° Campeonato Panamericano de Kung Fu y el 15° Campeonato Panamericano de Wushu y regresó con un total de 23 medallas: tres de oro, seis de plata y 14 de bronce.

La Asociación Shaolin Wushu Kung Fu y Artes Marciales Chinas de la provincia del Neuquén y la Escuela Internacional Tian Kung Chien felicitaron a los deportistas por su desempeño y resaltaron el trabajo realizado por el equipo, que volvió a poner a la capital neuquina en el mapa de las artes marciales.

El certamen fue realizado en Buenos Aires.

Entre los resultados individuales sobresalió Marian Villacorta, quien obtuvo una medalla de oro y una de plata. También se destacaron Katalina Gadow, con una presea dorada y otra de bronce; y Ana Barros, que consiguió una medalla de oro.

La cosecha incluyó actuaciones en distintas categorías, con deportistas que lograron subir al podio en más de una oportunidad y otros que sumaron sus primeras medallas en una competencia de nivel panamericano.

Los medallistas neuquinos

El detalle de los resultados de la delegación fue el siguiente:

  • Marian Villacorta: un oro y una plata.

  • Katalina Gadow: un oro y un bronce.

  • Ana Barros: un oro.

  • Josefina Villagra: una plata y un bronce.

  • Mateo Cardozo: una plata y un bronce.

  • Alejandro Crisóstomo: una plata y un bronce.

  • Naomi Bertran: una plata.

  • Valentina Depaoli: una plata.

  • Maximiliano Moyano: dos bronces.

  • Nahir Campo: dos bronces.

  • Julieta Alabarce: dos bronces.

  • Alberto Puebla: un bronce.

  • Ezequiel Osorio: un bronce.

  • Miguel Gómez Salas: un bronce.

  • Zoe Cañizares: un bronce.

En total, los resultados individuales detallados por las instituciones sumaron 23 preseas, distribuidas en tres doradas, seis plateadas y 14 de bronce.

Más allá de las medallas

Desde las instituciones también destacaron a los integrantes de la delegación que, pese a no alcanzar el podio, fueron parte de la experiencia y sumaron aprendizaje de cara a los próximos desafíos deportivos.

En ese grupo estuvieron Milo Moyano, Rafael Villarreal, Enrique Avilés, Micaela Sieben, Julia Neumann y Lautaro Galeano.

La participación en los campeonatos panamericanos representó una oportunidad para medir el nivel de los atletas neuquinos frente a competidores de otras regiones y continuar con su desarrollo en una disciplina que combina preparación física, técnica y constancia.

Con 23 medallas y una delegación que reunió a deportistas de distintas edades, el balance fue positivo para el kung fu de Neuquén, que encontró en esta competencia un nuevo motivo para celebrar el trabajo de sus escuelas y el crecimiento de sus representantes.

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