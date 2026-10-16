La emoción de Nacho Fernández al hablar de su cinta de capitán con la imagen de Maradona.

El futbolista y capitán de Gimnasia y Esgrima La Plata , Ignacio Fernández , se quebró en llanto durante una entrevista posterior al triunfo del Lobo sobre Huracán y reveló el significado que tiene para él portar la cinta de capitán con la imagen de Diego Maradona estampada. El volante, autor del primer gol del encuentro y una de las figuras del 2-1 conseguido en el estadio Tomás Adolfo Ducó, se mostró conmovido cuando el periodista de TNT Sports le preguntó por el beso que le dio a la cinta antes de iniciar la nota.

“Está el Diego, siempre me emociono cuando veo a Maradona, me acompaña todos los partidos”, expresó Fernández con la voz entrecortada, mientras observaba la cinta que lleva en el brazo durante cada presentación de Gimnasia. Consultado sobre si sintió el acompañamiento del astro argentino durante el partido, que Gimnasia ganó con un gol de Germán Conti en el séptimo minuto de descuento, el capitán no dudó en su respuesta. “Sin dudas, hoy acompañó a todo el equipo y conseguimos una victoria fundamental, así que desde el cielo estará contento”, afirmó Fernández.

El volante fue determinante en el desarrollo del encuentro ante el Globo. Además de llevar la cinta de capitán, convirtió el primer gol del partido con un cabezazo que abrió el marcador antes de que Huracán empatara de penal a través de Jordy Caicedo. La definición posterior de Conti, también de cabeza, le dio los tres puntos al conjunto platense en los instantes finales, luego de que el Globo había insistido durante gran parte del segundo tiempo en busca de la igualdad.

El resultado tuvo un valor adicional para el equipo de Ariel Pereyra, que llegaba de hilvanar cuatro empates consecutivos en el Torneo Clausura 2026 y había perdido terreno en la Tabla Anual. Con la victoria ante Huracán, Gimnasia quedó como el mejor posicionado de la Zona B, a la espera de que sus rivales directos, Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors, completen los partidos que tienen pendientes. Para Fernández, capitán del plantel platense, la conquista tuvo un peso simbólico adicional al coincidir con la fecha en la que volvió a hablar públicamente de su vínculo con Maradona.

El recuerdo de Maradona en Gimnasia

La imagen de Diego Maradona en la cinta de capitán remite al período en el que el astro dirigió a Gimnasia, entre septiembre de 2019 y noviembre de 2020. Su llegada al club se produjo después de un breve paso por Dorados de Sinaloa, en México, y representó su regreso al fútbol argentino casi una década después de haber conducido a la Selección en el Mundial de Sudáfrica 2010.

En su presentación oficial, el 8 de septiembre de 2019 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, una multitud de hinchas lo recibió con banderas y bengalas, y el propio Maradona selló su vínculo con la institución con una frase que quedó asociada al club, “acá estoy en mi casa”.

El ciclo de Maradona como director técnico del Lobo se vio interrumpido por la pandemia de covid-19, que limitó su presencia en las instalaciones del club durante buena parte de 2020. El 2 de noviembre de ese año fue internado de urgencia por un hematoma subdural y, tras ser operado, recibió el alta nueve días después. El 25 de noviembre de 2020 falleció por un paro cardiorrespiratorio, a los 60 años, mientras todavía figuraba como entrenador de Gimnasia. Desde entonces, la institución mantiene distintos homenajes a su figura, entre ellos la cinta de capitán que utilizan los jugadores en cada partido.