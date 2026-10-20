La formación de Boca en busca de la remontada ante Vasco en el Maracaná de Brasil: ¿Juega Paredes?

El Xeneize se juega el pase a la final de la Copa Sudamericana este martes, desde las 21.30, en el Maracaná de Río de Janeiro.

Boca afrontará este martes una noche decisiva en Brasil . El conjunto argentino visitará a Vasco da Gama por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana , con la obligación de revertir el resultado adverso de la ida para mantener vivo el sueño de conquistar el título continental.

El encuentro comenzará a las 21.30, hora argentina , en el estadio Maracaná , de Río de Janeiro. En el primer cruce, disputado en la Bombonera, el equipo brasileño se impuso por 1-0 con un gol de Adson , por lo que cuenta con ventaja para la revancha.

El panorama es claro para el Xeneize: necesita ganar por dos goles de diferencia para clasificarse directamente a la final. Si se impone por un tanto, la serie se definirá mediante una tanda de penales, mientras que un empate o una derrota dejará al equipo argentino eliminado.

Paredes, la gran incógnita de Boca

La principal atención está puesta en Leandro Paredes. El capitán sufrió un desgarro en el isquiotibial durante el empate 2-2 ante Instituto y su presencia para la revancha estuvo en duda hasta último momento. Sin embargo, mostró una recuperación más rápida de la esperada, superó las exigencias físicas y quedó a disposición del entrenador.

Rodolfo Arruabarrena deberá decidir si arriesga al mediocampista desde el arranque o lo reserva para una eventual necesidad durante el partido. Su presencia puede ser determinante por su capacidad para manejar los tiempos, distribuir la pelota y darle equilibrio al equipo en un encuentro en el que Boca estará obligado a buscar el resultado.

Respecto de la ida, no estará en la mitad de la cancha Williams Alarcón. En caso de que Paredes vaya al banco, será titular Rodrigo Battaglia, quien viene de disputar los 90 minutos contra Talleres después de una larga ausencia por lesión. Además, Miguel Merentiel será la referencia de área en lugar de Enner Valencia, una apuesta que al DT le salió mal en la ida.

El partido será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela, con Juan Soto a cargo del VAR. La transmisión en Argentina estará disponible por ESPN y DSports.

Boca no tiene los mejores recuerdos de Valenzuela, que fue el árbitro contra Cruzeiro este año por Libertadores y tuvo dos fallos muy polémicos. Anuló un gol de Merentiel por una supuesta mano previa de Delgado y no cobró penal luego de que la pelota pegara en la mano de Lucas Romero.

Con el resultado en contra y la obligación de ganar, Boca buscará una remontada en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial. Del otro lado, Vasco intentará aprovechar la ventaja conseguida en Buenos Aires para meterse en la final.

La previa

Vasco da Gama: Léo Jardim; Paulo Henrique o José Luis Rodríguez, Robert Renan, Alan Saldivia, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Jair, Alan Lescano, Adson; Bruno Duarte. DT: Pedro Emanuel.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia o Williams Alarcón, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Carlos Palacios o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.