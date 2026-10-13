La fuerte crítica de Diego Latorre sobre el fútbol argentino y la gestión de Chiqui Tapia

El exjugador y comentarista de ESPN dio una extensa nota en la que cuestionó diferentes aspectos de la AFA.

Diego Latorre es uno de los comentaristas más valorados en el fútbol argentino . "Gambeta" dejó una mirada crítica sobre el presente del fútbol argentino en una entrevista con Infobae en Vivo , donde cuestionó la organización del torneo local, puso el foco en la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y consideró que la dirigencia no supo aprovechar el impacto deportivo y emocional que generaron los éxitos de la Selección argentina.

El actual comentarista fue especialmente duro al referirse al campeonato local, al que describió como un producto difícil de seguir para el público. Para Latorre , los cambios y la falta de claridad en la organización terminan perjudicando a los hinchas, que son quienes sostienen la pasión por los clubes y el negocio del fútbol.

“El fútbol argentino es muy difícil de entender. Me parece que hay una desorganización brutal. Creo que no acompaña la pasión de la gente, que es la gran sostenedora de todo este negocio” , afirmó.

En su análisis, también cuestionó la lógica política que, según su mirada, condiciona las decisiones dirigenciales. “Esto de querer perpetuarse en el poder y para eso tener que contentar a treinta dirigentes y a los equipos que van subiendo y demás, me parece que es estar a espaldas del sentimiento que tiene la gente por el fútbol argentino”, sostuvo, en clara alusión a Claudio Tapia.

“El futbol argentino es difícil de entender. Hay una desorganización brutal. Querer perpetuarse en el poder y para eso tener que contentar a 30 dirigentes es darle la espalda al sentimiento que tiene la gente por el futbol argentino” - Diego Latorre https://t.co/fhfIa2feve — PaseClave (@paseclave__) October 12, 2026

La crítica a la gestión de Chiqui Tapia

Consultado puntualmente por Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, Latorre consideró que la responsabilidad no recae exclusivamente en una persona, aunque reconoció que la conducción del organismo tiene un peso central.

“Es responsabilidad de todos los dirigentes. Tapia es la cabeza”, señaló.

El exfutbolista planteó que la dirigencia desaprovechó una oportunidad histórica. Después de los títulos de la Selección, con la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar como grandes hitos, entendió que existía un escenario ideal para fortalecer el campeonato argentino y mejorar su vínculo con el público.

“Pero yo creo que hablando de Tapia puntualmente, no supo capitalizar en el fútbol argentino todo lo que entregó y la felicidad que nos dio la Selección argentina, porque era un momento radiante, espléndido para justamente capitalizar toda esa satisfacción, todo ese orgullo que provocó la Selección”, expresó.

Sin embargo, Latorre también reconoció un aspecto positivo de la gestión de Tapia: la recuperación de la figura de César Luis Menotti dentro de la estructura de la Selección. Para el comentarista, el histórico entrenador fue una pieza clave en la construcción del vínculo entre el equipo nacional y los hinchas.

La defensa de Messi y una reflexión sobre el fracaso

Durante la entrevista, Latorre también se refirió al recorrido de Lionel Messi con la camiseta argentina y al sufrimiento que atravesó el capitán antes de conquistar sus principales títulos con la Selección.

El exjugador recordó que Messi llegó a evaluar su renuncia después de perder una final y vinculó esa decisión con la presión social y mediática que se había instalado alrededor del equipo nacional. En particular, cuestionó la idea de que terminar segundo equivale necesariamente a fracasar.

“Ganar es muy difícil. Ganar es una excepción en el fútbol, en la vida”, reflexionó.

Para Latorre, durante años se instaló un discurso que desvalorizó los subcampeonatos y profundizó la exigencia sobre los futbolistas argentinos. En ese sentido, apuntó contra parte del periodismo por haber alimentado esa mirada.

“Viene de una línea bajada desde ya hace mucho tiempo que el segundo es un gran perdedor. Y ahí tiene mucha responsabilidad la prensa y muchos periodistas en forma puntual de trasladar esa idea a la gente”, afirmó.

La reflexión derivó en una definición contundente sobre el capitán argentino. “Messi es lo más grande que hay en la historia del fútbol”, aseguró.

Latorre también destacó la vigencia del rosarino y su capacidad para sostener un nivel extraordinario incluso en la etapa final de su carrera. “Ha sido tan genial que con 39 ha hecho cosas que no han hecho pibes, un pibe de 20. Todo, gracias a la sabiduría que ha adquirido él, más allá de las cualidades innatas”, señaló.

Masividad no es cercanía

Más allá de las críticas a la dirigencia y de su reconocimiento a Messi, el planteo de Latorre tuvo un eje común: la necesidad de volver a acercar el fútbol argentino a su público.

El comentarista advirtió que hay espectadores que no conocen los nombres de los jugadores, desconocen los horarios de los partidos o directamente perdieron contacto con la actualidad del campeonato. Para él, esa distancia es una señal de que el torneo necesita mejorar como espectáculo y como producto.

Su diagnóstico combina dos cuestiones: una organización que considera confusa y una dirigencia que, a su entender, no aprovechó el momento de mayor entusiasmo de la Selección para fortalecer la competencia local.

La conclusión de Latorre apunta más allá de los resultados. El éxito de la Selección no alcanza por sí solo para mejorar el fútbol argentino si ese impulso no se traduce en una competencia más clara, atractiva y cercana a los hinchas.