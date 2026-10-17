River visita a Belgrano, con Ponzio en la cuerda floja: hora, formaciones y TV

El Millonario viaja a Córdoba en medio de los rumores sobre la posible llegada de Ramón Díaz al banco de los suplentes.

River visitará este domingo a Belgrano de Córdoba , por la decimotercera fecha del Torneo Clausura , en un duelo clave por la clasificación a los playoffs.

El encuentro, que está programado para las 20:15, se llevará a cabo en el Estadio Julio César Villagra y se podrá ver a través de ESPN Premium . El árbitro será Pablo Dóvalo , mientras que en el VAR estará Silvio Trucco .

River llega a este enfrentamiento con la obligación de rescatar un buen resultado, ya que en su último partido solo pudo rescatar un empate en condición de visitante contra Sarmiento y terminó la fecha fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

De esta manera, un nuevo resultado adverso dejaría al "Millonario", que es dirigido por Leonardo Ponzio, en una situación extremadamente vulnerable.

Belgrano de Córdoba, por su parte, es una de las sorpresas de este 2026, ya que con Ricardo Zielinski como director técnico se consagró campeón del Torneo Apertura en el primer semestre y en el actual realiza una campaña muy sólida, debido a que lidera en la Zona B con 22 puntos, misma cantidad que tienen Rosario Central, Argentinos Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata. En la última fecha, el "Pirata" consiguió un sólido triunfo por 2-0 en condición de visitante contra Racing.

Este encuentro, además, será una reedición de la final del Torneo Apertura, en la que Belgrano dio vuelta la historia de manera agónica para imponerse por 3-2.

Las probables formaciones de River y Belgrano

Torneo Clausura

Zona B - fecha 13

Belgrano de Córdoba - River

Estadio: Julio César Villagra

Árbito: Pablo Dóvalo

VAR: Silvio Trucco

Hora: 20:15.

TV: ESPN Premium

Belgrano (C): Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Ramiro Hernandes; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

River: Santiago Beltrán; Santiago Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván o Lautaro Pereyra, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

¿Qué dijo Ramón Díaz sobre la posibilidad de asumir en River?

El entrenador Ramón Díaz rompió el silencio en medio de los rumores que lo señalan como el principal candidato para asumir como director técnico de River en 2027 y aclaró que aún no existieron contactos formales con la dirigencia de la institución.

“Nadie habló conmigo ni con Emiliano”, afirmó el entrenador, por lo que descartó las versiones sobre un acuerdo verbal previo para suceder al interino Leonardo Ponzio, actual DT del club.

Pese a negar comunicaciones oficiales, el ídolo del club dejó en evidencia su inquebrantable deseo de retornar a la institución para cumplir su cuarta etapa en el cargo.

En diálogo con el periodista Hernán Castillo en el programa "Y ya lo ve, y ya lo ve", emitido por Love ST, el director técnico reveló: "Deseché una gran oportunidad en Corinthians esperando una oportunidad en River cuando se dé".

La situación institucional y deportiva del Millonario acelera los tiempos en torno a la sucesión en el banco de suplentes.