Neuquén
21°
  • Dolar oficial $ 1.535,0
  • Dolar informal $ 1.555,0
  • Dolar CCL $ 1.620,5
  • Dolar MEP $ 1.542,5
  • Riesgo país 648,0
Deportes
La Mañana Olimpo

San Martín de Formosa liquidó fácil a Olimpo y jugará la final contra Cipo

Le ganó cómodo al aurinegro, que además sufrió la infantil expulsión de Brian Guille.

San Martín de Formosa liquidó fácil a Olimpo y jugará la final contra Cipo

San Martín de Formosa golpeó de entrada, aprovechó sus oportunidades y dejó afuera a Olimpo de Bahía Blanca. En apenas media hora, el equipo local sacó dos goles de ventaja en la revancha de las semifinales del Torneo Federal A y selló su boleto la final por el primer ascenso a la Primera Nacional.

En el partido decisivo será rival de Cipolletti, en un duelo único de 90 minutos a disputarse en cancha neutral, escenario que se dará a conocer en las próximas horas.

Lautaro Ceratto abrió el marcador a los 11 minutos del primer tiempo, luego de un córner desde la izquierda.

La situación se complicó todavía más para Olimpo a los 34 minutos, cuando Brian Guille vio la tarjeta roja. El "10" de los bahienses fue expulsado tras agredir a un rival con el que había protagonizado un cruce, dejando al conjunto aurinegro con diez jugadores en un momento decisivo de la serie.

Ricardo Tapia amplió la diferencia a los 27 tras un gran centro de Gervasio Núñez, una de las máximas figuras del equpo. El 2-0, sumado al empate 1-1 registrado en el encuentro de ida, le permitió a San Martín imponerse en el resultado global por 3 a 1 y encaminar la clasificación ante uno de los equipos con mayor historia de la categoría.

Con esa ventaja numérica y dos tantos de diferencia, San Martín quedó con la clasificación en la mano. El segundo tiempo se jugó solo para la estadística y los de Formosa disputarán otra final.

El año pasado cayeron en el cotejo decisivo por el segundo ascenso frente a Atlético Rafaela.

Olimpo y Alvarado seguirán en competencia

Los derrotas en semifinales del Federal A se sumarán los equipos que vienen disputando los cruces de la Reválida y buscarán desandar su camino por el segundo ascenso.

Lo mismo pasará con el que pierda la final del próximo domingo entre Cipolletti y San Martín.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel