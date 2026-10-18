San Martín de Formosa liquidó fácil a Olimpo y jugará la final contra Cipo

Le ganó cómodo al aurinegro, que además sufrió la infantil expulsión de Brian Guille.

San Martín de Formosa golpeó de entrada, aprovechó sus oportunidades y dejó afuera a Olimpo de Bahía Blanca. En apenas media hora, el equipo local sacó dos goles de ventaja en la revancha de las semifinales del Torneo Federal A y selló su boleto la final por el primer ascenso a la Primera Nacional.

En el partido decisivo será rival de Cipolletti , en un duelo único de 90 minutos a disputarse en cancha neutral, escenario que se dará a conocer en las próximas horas.

Lautaro Ceratto abrió el marcador a los 11 minutos del primer tiempo, luego de un córner desde la izquierda.

La situación se complicó todavía más para Olimpo a los 34 minutos, cuando Brian Guille vio la tarjeta roja. El "10" de los bahienses fue expulsado tras agredir a un rival con el que había protagonizado un cruce, dejando al conjunto aurinegro con diez jugadores en un momento decisivo de la serie.

"Braian Guille"Por la expulsión del jugador de Olimpo ante San Martín de Formosa, pese a que el jugador local lo sujetaba del cuello no fue amonestado. https://t.co/6nXAFWrjMe — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 18, 2026

Ricardo Tapia amplió la diferencia a los 27 tras un gran centro de Gervasio Núñez, una de las máximas figuras del equpo. El 2-0, sumado al empate 1-1 registrado en el encuentro de ida, le permitió a San Martín imponerse en el resultado global por 3 a 1 y encaminar la clasificación ante uno de los equipos con mayor historia de la categoría.

Con esa ventaja numérica y dos tantos de diferencia, San Martín quedó con la clasificación en la mano. El segundo tiempo se jugó solo para la estadística y los de Formosa disputarán otra final.

El año pasado cayeron en el cotejo decisivo por el segundo ascenso frente a Atlético Rafaela.

Olimpo y Alvarado seguirán en competencia

Los derrotas en semifinales del Federal A se sumarán los equipos que vienen disputando los cruces de la Reválida y buscarán desandar su camino por el segundo ascenso.

Lo mismo pasará con el que pierda la final del próximo domingo entre Cipolletti y San Martín.