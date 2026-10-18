San Martín de Formosa liquidó fácil a Olimpo y jugará la final contra Cipo

Le ganó cómodo al aurinegro, que además sufrió la infantil expulsión de Brian Guille.
San Martín de Formosa golpeó de entrada, aprovechó sus oportunidades y dejó afuera a Olimpo de Bahía Blanca. En apenas media hora, el equipo local sacó dos goles de ventaja en la revancha de las semifinales del Torneo Federal A y selló su boleto la final por el primer ascenso a la Primera Nacional.
En el partido decisivo será rival de Cipolletti, en un duelo único de 90 minutos a disputarse en cancha neutral, escenario que se dará a conocer en las próximas horas.
Lautaro Ceratto abrió el marcador a los 11 minutos del primer tiempo, luego de un córner desde la izquierda.
La situación se complicó todavía más para Olimpo a los 34 minutos, cuando Brian Guille vio la tarjeta roja. El "10" de los bahienses fue expulsado tras agredir a un rival con el que había protagonizado un cruce, dejando al conjunto aurinegro con diez jugadores en un momento decisivo de la serie.
Ricardo Tapia amplió la diferencia a los 27 tras un gran centro de Gervasio Núñez, una de las máximas figuras del equpo. El 2-0, sumado al empate 1-1 registrado en el encuentro de ida, le permitió a San Martín imponerse en el resultado global por 3 a 1 y encaminar la clasificación ante uno de los equipos con mayor historia de la categoría.
Con esa ventaja numérica y dos tantos de diferencia, San Martín quedó con la clasificación en la mano. El segundo tiempo se jugó solo para la estadística y los de Formosa disputarán otra final.
El año pasado cayeron en el cotejo decisivo por el segundo ascenso frente a Atlético Rafaela.
Olimpo y Alvarado seguirán en competencia
Los derrotas en semifinales del Federal A se sumarán los equipos que vienen disputando los cruces de la Reválida y buscarán desandar su camino por el segundo ascenso.
Lo mismo pasará con el que pierda la final del próximo domingo entre Cipolletti y San Martín.
Te puede interesar...
Leé más
¿Una señal? La curiosa camiseta que se infiltró en una imagen familiar de Lionel Messi
Preocupación: los tres pilares de la Selección Argentina que se perderían la fecha FIFA
Boca confirmó la lista de convocados ante Vasco: qué pasó con Paredes
Noticias relacionadas