Sebastián Vega salió bicampeón de la Liga Nacional de básquet con Boca y festejó con la bandera del orgullo

Pero más allá de las agresiones verbales, que en estos cinco años han sido varias, Vega toma lo positivo y ratifica que se siente mejor desde que pudo decir quién es públicamente.

"El Sebas chico hubiese estado muy feliz hubiese estado muy feliz por todo lo que estoy logrando hoy. Era impensado ser yo siendo gay, porque en el momento era imposible, porque no tenía un referente, no tenía una persona que lo había dicho y lo había hecho. Me tocó ser el primero, fue muy duro, hubo mucha presión y todavía cargo con una presión que la gente no se da cuenta en el día a día", comenzó diciendo a TyC Sports el jugador que es uno de los cinco habituales titulares en Boca.

"Yo soy fuerte, me la banco, pero los que más sufren son mi familia, pero creo que lo más lindo es dar el mensaje de que se puede, de que uno es y ya. Creo que lo más lindo es que cuando subí la bandera toda la gente de Boca me aplaudió y estaba muy orgullosa. Creo que esa imagen va a ser imborrable en mi vida. Estoy emocionado y feliz", cerró el basquetbolista nacido en Gualeguaychú.

"La celebración es un mensaje de superación. Cada uno puede ser como uno desea y lograr los objetivos. Estoy muy agradecido porque mis compañeros siempre me dejaron ser y eso me hizo sentir muy cómodo en la cancha", cerró.

Embed "Lo más lindo es poder dar un mensaje, de que uno ES y ya".



Una carrera para aplaudir

Vega puede jugar como alero y también de ala pívot. Tiene buen lanzamiento de media y larga distancia, como así también movimientos interesantes cerca del aro.

Además de Central Entrerriano, donde debutó, Vega jugó en Peñarol de Mar del Plata, dos veces en Quimsa de Santiago, Libertad de Sunchales, Gimnasia de Comodoro, dos veces en Boca, Aguada de Uruguay y Unifacisa de Brasil.

En la selección jugó mucho en juveniles y algunos amistosos con la mayor. Ya había ganado la Liga Nacional con Quimsa en 2015 y en total suma nueve títulos como jugador profesional.