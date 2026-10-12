¡Tremendo! Le pegaron una fuerte patada en la cara, le quedaron los tapones marcados y terminó internado

Fue en la goleada 5-0 de Rosario Central ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Álex Arce terminó expulsado por el choque.

El partido entre Rosario Central e Independiente Rivadavia , disputado este domingo en el Gigante de Arroyito, quedó marcado por una fuerte jugada que cambió el trámite del encuentro. Una fuertísima patada del gran delantero Álex Arce para el defensor Gastón Ávila tomó a todos por sorpresa y generó preocupación.

El delantero y capitán de IRM terminó siendo expulsado en el visitante, lo que facilitó el desarrollo para que el canalla termine ganando 5-0. Fue tal el impacto del delantero en el rostro de su rival que Ávila terminó internado en consecuencia de la patada.

Corrían los 39 minutos de partido cuando el paraguayo intentó impactó con la suela del botín en el rostro del defensor, en una jugada que tras una revisión del VAR, provocó la roja del delantero.

Horas más tarde, Ávila tuvo que ser internado. El parte médico oficial informó que padece un traumatismo craneofacial izquierdo. A su vez, se conoció que en el vestuario tuvo un cuadro de hipotensión, mareos, náuseas y cefalea intensa.

Una vez terminado el encuentro, fue al sanatorio junto a los médicos para hacer los estudios correspondientes y evitar problemas mayores.

El parte de Rosario Central sobre la salud de Ávila

"Pospartido, el jugador, producto del traumatismo craneofacial izquierdo recibido, presentó en vestuario un cuadro de hipotensión, mareos, náuseas y cefalea intensa, motivo por el cual se decidió el traslado a la guardia del Sanatorio Mapaci, donde se le realizó una evaluación clínica y estudios por imágenes. A la espera de su evolución clínica", firmó el Depto. Médico Plantel Profesional a través de un mensaje en las redes.

PARTE MÉDICO: Gastón Ávila



Pospartido, el jugador, producto del traumatismo craneofacial izquierdo recibido, presentó en vestuario un cuadro de hipotensión, mareos, náuseas y cefalea intensa, motivo por el cual se decidió el traslado a la guardia del Sanatorio Mapaci, donde… pic.twitter.com/9I2mJaEK3n — Rosario Central (@RosarioCentral) October 12, 2026

Boca empató 2 a 2 ante Instituto en un partidazo

Instituto y Boca empataron 2 a 2 en el estadio por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura. Los goles de la "Gloria" los hicieron Fernando Alarcón y Jonathan Galván; mientras que para el "Xeneize" anotaron Enner Valencia y Miguel Merentiel.

En un partido disputado en el estadio "Mario Alberto Kempes" de Córdoba, ambos equipos no se sacaron ventaja y repartieron puntos.

En la previa, el partido cobraba especial relevancia porque Instituto llegaba como líder indiscutido de la Zona A, con 25 puntos. A su vez, Boca, con 20, podía descontarle algunas unidades. Sin embargo, al final del encuentro ambos equipos continúan en el mismo lugar de la tabla.

El primer tiempo comenzó de gran manera para Instituto de Córdoba, que se hizo fuerte en las pelotas paradas. Tal es así que a los 14, tras un centro ejecutado desde un tiro libre, Fernando Alarcón capturó el rebote y puso el 1 a 0.

ALARCÓN ABRIÓ EL MARCADOR ANTE BOCA



Luego del tiro libre, el defensor de Instituto aprovechó un rebote y la mandó a guardar para el 1-0.



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A pesar del golpe, Boca buscó el empate y finalmente tuvo premio a los 23 de la primera mitad, también gracias a la pelota parada. El autor del tanto fue Enner Valencia, quien aprovechó un error del arquero Ledesma.

BLOOPER DE LEDESMA Y VALENCIA EMPATÓ PARA BOCA



El delantero del Xeneize aprovechó el error del arquero y puso el 1-1 ante Instituto.



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El golero de Instituto embolsó una pelota peligrosa arriba, pero luego chocó con sus propios compañeros y terminó soltando el balón. Ante eso, el ecuatoriano aprovechó para poner el pie e igualar el trámite.

Para la segunda mitad, Instituto golpearía muy temprano, más precisamente a los 3 minutos. Nuevamente tras un centro de pelota parada (córner), Jonathan Galván fue al rebote y puso en ventaja a la “Gloria”.

Todo parecía felicidad para el líder de la Zona A del Torneo Clausura. Sin embargo, Arruabarrena movería el avispero haciendo ingresar a Leandro Paredes y Miguel Merentiel.

A los 11, un minuto después de entrar, Merentiel definió de primera ante la salida de Ledesma y tras un gran pase de Lautaro Blanco en profundidad. De esta manera, el “Xeneize” volvía a poner en igualdad el encuentro.

La nota de preocupación la dio justamente Paredes: el mediocampista estuvo solamente 16 minutos en cancha. A los 26 del segundo tiempo debió ser reemplazado por Santiago Ascacíbar tras sentir un “pinchazo” en el isquiotibial.

¡ALARMAS ENCENDIDÍSIMAS EN BOCA! Leandor Paredes tuvo que dejar el campo de juego tras una lesión 16' minutos después de ingresar por Delgado ante Instituto. pic.twitter.com/R4gLTqOomM — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

La máxima alerta está puesta en si tiene o no una lesión muscular, ya que Boca recibirá a Vasco Da Gama el próximo martes 13 de octubre por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana.

En la próxima fecha, Boca recibirá a Talleres de Córdoba, el viernes 16 de octubre a las 21:30 en la “Bombonera”. Por su parte, la “Gloria” jugará contra Defensa y Justicia ese mismo día más temprano (19:00 hs), en condición de visitante.