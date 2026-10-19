El exfutbolista y la exGH dieron el 'si' luego de meses polémicos tras las situaciones que ocurrieron adentro del reality. Cuántos años de noviazgo cumplieron.

Mariela Prieto y Turco García se casaron: las fotos de la impactante fiesta y vestido de novia

El Turco García y Mariela Prieto dejaron atrás las diferencias que nacieron producto de Gran Hermano . Es que la pareja del exfutbolista coqueteó con un participante en alguna oportunidad, con acercamientos particulares, que hicieron estallar de furia y generar cierta congoja en su marido. El amor volvió a ganar terreno y sanaron las diferencias que ponían en jaque la relación.

No solo volvieron a mantener la relación como el primer día en el que iniciaron el vínculo sino que en las últimas horas tomaron una decisión más que importante: ambos dieron el 'si' en una boda celebrada en Ituzaingó, de la provincia de Buenos Aires. Todo ocurrió en el aniversario del noviazgo entre ellos.

Los festejos se hicieron en el Palacio D'Or Eventos, con sede en Parque Leloir, en el que estuvieron presente familiares, amigos, personalidades del mundo del espectáculo y otros integrantes que formaron una celebración importante.

No fue una fecha más, sino que a el evento festivo se desarrolló justamente cuando cumplían un nuevo aniversario de su noviazgo, que la lleva tres décadas.

Los detalles fueron mostrados a través de la cuenta de Instagram de Prieto donde compartió imágenes de los momentos más especiales de la jornada. Uno de ellos, cuando el sacerdote le dio la bendición a la pareja. En redes sociales, se hicieron eco del rostro que lució García debido a que en una imagen se mostró en completa seriedad.

Cómo fue el look de Mariela

Prieto optó por un look que no pasa de moda para esta ocasión: vestido blanco, corsé de escote corazón, con aplicaciones y piedras brillantes que la hicieron única en una noche donde era protagonista.

A su vez, ese look tuvo una falda amplia con encajes florales en su caída y su ruedo. A esto le sumó guantes cortos de encaje, collar, velo traslúcido y un accesorio brillante en su cabello.

El artista que brilló en el escenario y los exparticipantes famosos que sobresalieron

A cargo del show estuvo El Polaco, un show en vivo en el que sobresalió al cantar La mano de Dios, de Rodrigo Bueno, un tema popular que destaca en el ambiente futbolero.

Entre las figuras estuvieron: Andrea del Boca, Christian Sancho, Celeste Muriega y el músico Pity Fernández, cantante de Las Pastillas del Abuelo, Kennys Palacios y Nazareno Pompei.

Entre sus compañeros de GH estuvieron: Solange Abraham, Franco Poggio, Cinzia Francischiello, Tamara Paganini y Campanita.