Sofía Terrile y Santiago Bulat dieron el sí: las fotos de su boda

La periodista, Sofia Terrile y el economista, Santiago Bulat, celebraron su casamiento civil . Compartieron imágenes de la ceremonia y sus looks.

Las redes sociales se convirtieron en el escenario elegido por Sofía Terrile y Santiago Bulat para compartir una de las jornadas más importantes de su historia de amor. Entre sonrisas, abrazos y postales cargadas de emoción, ambos celebraron un nuevo comienzo acompañados por sus familiares y amigos más cercanos .

La pareja dio un paso importante en su relación al casarse por civil . La periodista y el economista compartieron un álbum de fotografías en sus respectivas cuentas de Instagram, donde dejaron ver diferentes momentos de la celebración y expresaron su felicidad por esta nueva etapa.

La ceremonia estuvo marcada por las tradiciones de este tipo de celebraciones. Entre las imágenes que publicaron los recién casados se destacaron las postales con la libreta roja y la salida del registro civil, donde fueron recibidos por una lluvia de pétalos de rosas blancas .

De la mano y con una sonrisa, Sofía y Santiago cruzaron juntos la puerta del lugar, mientras sus seres queridos los acompañaban en este momento especial. Las fotografías también reflejaron los abrazos y las muestras de cariño de familiares y amigos que se acercaron para compartir la alegría de la pareja. Junto a las imágenes, los protagonistas resumieron el significado de la jornada con una frase breve y contundente: "Oficialmente Casados".

El look de Sofía Terrile para dar el sí

Para la ocasión, la periodista apostó por un conjunto de dos piezas en color blanco marfil, una propuesta que combinó modernidad, elegancia y un estilo descontracturado. El outfit estuvo compuesto por una minifalda recta y una chaqueta corta estructurada con botones en el frente. Completó el conjunto con zapatos blancos de taco alto y delicadas tiras sujetas al tobillo, que aportaron un toque sofisticado al estilismo.

En cuanto al peinado, eligió llevar el cabello suelto, con ondas suaves que acompañaron la estética natural del look. Como accesorio final, sumó un ramo delicado de flores blancas con hojas verdes, en sintonía con el espíritu de la ceremonia.

Santiago Bulat eligió un estilo semiformal

Por su parte, Santiago Bulat se inclinó por una propuesta que combinó prendas clásicas con detalles más relajados. El economista lució un saco en tono beige o arena, acompañado por una camisa celeste con el cuello abierto y un pantalón oscuro de corte entallado. El cinturón a juego completó el conjunto, mientras que las zapatillas azul oscuro con suela blanca aportaron comodidad y un aire urbano al estilismo.

Así, Sofía Terrile y Santiago Bulat eligieron looks que combinaron elegancia y comodidad para celebrar su casamiento civil. Las fotografías que compartieron en redes sociales retrataron una jornada íntima y especial, rodeada del afecto de sus seres queridos y marcada por la felicidad de comenzar una nueva etapa juntos.