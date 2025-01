Una denuncia dejó al descubierto que la China Suárez se había divorciado

No importa cuando o por qué motivo, pero la China Suárez no deja de ser noticia nunca. En los últimos meses, su vida personal ha estado bajo la lupa, especialmente por su conexión con Mauro Icardi y Wanda Nara. Pero ahora, tras todo el escándalo surgió nueva información acerca de un dato desconocido de su pasado amoroso.

Es que si bien se sabe que la ex Casi Ángeles ha tenido diferentes parejas a lo largo de su vida, e incluso es madre de dos padres distintos, no se conocía el dato de que haya estado unida por matrimonio con alguien. Hasta ahora, donde una denuncia hizo saltar la información de que se habría divorciado y se confirmó quien fue su ex marido.