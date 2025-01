El durísimo descargo de Yanina Latorre contra la China Suárez tras la cautelar

La situación escaló aún más cuando Yanina Latorre, panelista de "LAM", filtró el chat completo entre Wanda y la China, sin ocultar los números de teléfono involucrados. Esto generó que la actriz tomara medidas legales, solicitando una medida cautelar tanto contra Wanda como contra Latorre. La noticia fue confirmada por Ángel de Brito en su programa, agregando un nuevo elemento al ya complejo entramado.

Yanina 1.jpg La respuesta de Yanina Latorre

Yanina Latorre, en el ojo del huracán

Yanina no tardó en responder a las acusaciones en sus redes sociales, dejando en claro que no piensa quedarse callada: "Cada vez que me quieren callar, les sale mal. Me quieren callar porque digo la verdad. Nunca miento, la gente me cree", afirmó con contundencia. Además, advirtió que posee más información sobre la China Suárez, apuntando a una supuesta negociación con uno de los padres de sus hijos.

Por su parte, Wanda Nara optó por el silencio público frente a este nuevo escándalo. Sin embargo, trascendió que la Justicia no habría aceptado la totalidad de los reclamos de la China. Según Yanina Latorre, "el juez le dijo que no corresponde tal multa", haciendo referencia a una sanción económica que habría sido parte de la medida cautelar presentada por la actriz.