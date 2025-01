Yanina Latorre filtró lo único que no podía filtrar de la China Suárez e irán a juicio

Es que la panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) difundió una conversación de WhatsApp entre Wanda y la ex Casi Ángeles, pero en eso se le escapó ocultar un detalle que enfureció a la actriz. Por ese motivo, Eugenia tomó la decisión de ir a la justicia por sentirse damnificada.

Todo sucedió la madrugada de este domingo 19 de enero, durante el festejo de cumpleaños de Francesca Icardi que desató una fuerte pelea entre Wanda y la China. Según informó Latorre desde sus historias de Instagram, Mauro llamó a Wanda cuando sonaron las doce para que la hija de su novia, Rufina, salude a la cumpleañera.

Segpun el relato, la cumpleañera se angustió al verse nuevamente en medio del conflicto entre sus padres y se largó a llorar, provocando la ira de su madre. "Acto seguido, se matan Wanda y Mauro. ¡Se dijeron de todo!", aseguró. "En ese momento, la China le manda un mensaje a Wanda. Terrible, le dice de todo", escribió Latorre.

Horas después, la panelista de "LAM" publicó una captura del mensaje en cuestión: "Sos un asco de persona. Dejaste a una nena de 11 años llorando. ¿Cómo se te ocurre decirle una cosa así? ¿Decirle "gente de mierda, ridícula" a una NENA de 11 años que le está diciendo feliz cumpleaños a tu hija? Las cosas de grandes las resuelven los grandes. Mala persona. Mitómana, agresiva".

El mensaje estalló la polémica en las redes sociales, pero no por su contenido, sino por un detalle en la captura de pantalla: aparece visible el número de teléfono de la China Suárez. En "Mañanísima", Majo Martino reveló que la ex "Casi Ángeles" estuvo "desesperada ayer por la cantidad de mensajes que le entraron", y no dejará que el episodio pase sin consecuencia.

La demanda de la China Suárez contra Yanina Latorre

Según reveló la panelista de El Trece, la China Suárez y su equipo legal "van a demandar a Wanda Nara por haber filtrado este chat, y a Yanina Latorre también por ser la persona que recibe los chats y los publica con el teléfono". A su vez, Wanda Nara demandará a la China Suárez por el fuerte contenido de su mensaje.