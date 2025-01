El desagradable audio que se filtró entre Mauro Icardi y su hija: "¿Vas a venir a mi cumpleaños?"

El cumpleaños de Francesca, celebrado en la casa de Wanda en el barrio privado Santa Bárbara, se convirtió en un nuevo episodio de esta compleja relación. Según se conoció, Wanda invitó a Mauro a participar de la fiesta, pero este no asistió. En cambio, surgió un audio que expone una fuerte charla entre el delantero y su hija, en la que él insiste en recurrir a la policía para hacer cumplir una orden judicial relacionada con el régimen de visitas.

En la grabación, que fue compartida en redes sociales por los periodistas Tatiana Schapiro y Pampa Mónaco, se escucha a Mauro explicarle a Francesca su postura. “Si vos querés que yo te vaya a buscar con la policía, como tu mamá mandó a la policía a casa para sacar a Silvia (refiriéndose a la niñera contratada por él), lo hacemos. Yo no tengo problema. Pero después tu mamá sale llorando en los medios”, le dice el futbolista en un tono seco.

La niña intenta intervenir en varias ocasiones, explicándole que el día de la fiesta aún no se cumplían los 15 días que debía pasar con su madre según el régimen judicial establecido. Sin embargo, Mauro insiste: “Hay una orden del juez. Yo mañana me presento en la policía, hago la denuncia, no hay ningún problema”. Ante la abrumadora situación, Francesca lo confronta directamente: “Bueno, ¿vas a venir a mi cumple sí o no?”. La respuesta del jugador fue un frío: “Tengo que ver la agenda”.

ICardi 1.jpg Mauro Icardi y Francesca

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Este nuevo episodio no solo revela la falta de entendimiento entre Wanda e Icardi, sino que también pone en evidencia el impacto emocional que estas disputas tienen en sus hijas, Francesca e Isabella. En el audio, Francesca menciona que tuvo que declarar frente a un juez y un defensor de menores, un indicio de lo desgastante que debe ser para una niña lidiar con este tipo de tensiones legales y familiares.

Por su parte, Wanda decidió centrarse en organizar un cumpleaños especial para su hija. A través de sus redes sociales, compartió imágenes de la celebración en las que se la ve junto a Francesca e Isabella, dejando en claro su intención de proteger a sus hijas de las controversias públicas.