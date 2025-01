Se supo la verdadera razón por la que Wanda Nara echó a Ana Rosenfeld

Este jueves todo el mundo se sorprendió al conocer que Ana Rosenfeld ya no representa legalmente a Wanda Nara , al menos en las causas que tiene con Mauro Icardi . A partir de allí se empezaron a tejer miles de especulaciones , desde supuestos diálogos hasta que también se rompió la amistad entre ellas.

A continuación, con la amabilidad que la caracteriza, sumó: “Mi relación con Wanda está intacta. Lo mediático no afecta lo personal. La decisión la tomamos desde otro lugar que es muy reservado”.

ana-rosenfeld-conto-lo-bueno-y-lo-malo-de-ser-la-abogada-de-wanda-nara-1319068.jpg

Recordemos que en la jornada de ayer, Pepe Ochoa tiró varias bombas en LAM. Por un lado, uno de los textuales que le habría dicho Nara, siempre según el panelista, fue: “Correte, porque no me estás cuidando”. Claramente, según la charla de Ana con este medio, eso nunca pasó.

Por otro lado, se dijo que el nuevo abogado de la conductora, Nicolás Payarola, había tenido un rol determinante con la salida de Rosenfeld. Se dijo que él no es mediático, pero habló del tema, y esto no habría gustado en Wanda, por la amistad con Rosenfeld. Vale remarcar que él es penalista, que no cumple el mismo rol que el que llevaba Ana, que estaba en la parte civil. Cuando Payarola se metió en su terreno se generó un conflicto entre los letrados.

Ana Rosenfeld no habría "cuidado" a Wanda Nara

Ángel de Brito recordó que Nicolás Payarola es el abogado de L-Gante, y justamente el popular cantante fue quien se lo presentó a Wanda Nara. A su vez, las panelistas de LAM remarcaron que más allá de su rol como abogada, Ana Rosenfeld ofició en más de una oportunidad como vocera de la conductora ante las cámaras. Mientras que la panelista Matilda Blanco remarcó que la letrada perdió unos cuantos casos, en los que clientes tuvieron que desembolsar una fuerte suma de dinero.

Ana rosenfeld 1.jpg

Además, Pepe Ochoa contó que le pidieron que se refiera al desplazamiento de Rosenfeld como algo natural, aunque el panelista sostuvo tajante: "Me dicen de adentro, Ana Mirta Rosenfeld hizo todo mal, la decisión de Wanda. Wanda la limpió".

Por último, el integrante de LAM sostuvo que la "gota que rebalsó el vaso" fue que Ana Rosenfeld pidió que la audiencia de conciliación de este jueves fuera presencial, cuando Wanda Nara está devastada y en un momento de excesiva exposición. En este momento es cuando Payarola increpó a la abogada, diciéndole que "no es el momento de figurar para la foto".

"Por esto Wanda le dice hoy a Ana que se corra porque considera que no la está cuidando", puntualizó Ochoa sobre la disolución de la relación laboral entre Rosenfeld y Nara. "Necesito otro camino legal, y espero que como amiga me apoyes y te corras", aseguró el periodista que le pidió la conductora a la abogada.