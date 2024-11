El FBI investiga al famoso youtuber MrBeast por canibalismo

Tan solo hace un mes, el youtuber se vio envuelto en un escándalo luego de que surgieran denuncias de acoso sexual y maltrato por parte de participantes de su reality show en Prime Video. La respuesta de MrBeast ante estas acusaciones fue firme, aunque no estuvo exenta de críticas. Sin embargo, en esta ocasión, las acusaciones en su contra son de una naturaleza diferente y mucho más inquietante.

El youtuber MrBeast fue acusado de canibalismo.

Acusaciones de canibalismo y mensajes explícitos

Estos mensajes, aparentemente de los años 2020 y 2021, incluyen comentarios de carácter racista, así como referencias a fantasías sexuales perturbadoras, entre ellas, la vorarefilia, una parafilia que implica el deseo erótico de devorar o ser devorado por otro ser vivo. En estos mensajes, Donaldson utilizaba el pseudónimo "John Smith" y, junto a otros miembros del grupo, hacía comentarios que Pansino asegura evidencian prácticas inapropiadas en un entorno laboral que, además, se dirige en gran medida a un público infantil.

Lo que más ha llamado la atención en esta serie de filtraciones son las referencias explícitas al canibalismo, con las que MrBeast y otros participantes en el chat habrían hecho alusión a fantasías y comportamientos que han generado gran repudio en redes sociales. Según Pansino, estos mensajes ya están en manos del FBI, organismo que estaría investigando la veracidad de las conversaciones y la implicación de Donaldson en las prácticas señaladas.

Una investigación en curso y el silencio de MrBeast

A pesar de que aún no existe un pronunciamiento oficial por parte de MrBeast, ni confirmación formal de la denuncia realizada por Rosanna Pansino, el FBI ya inició una investigación sobre el youtuber por "comportamiento inapropiado". En este contexto, el foco de la investigación se centra no solo en el supuesto contenido de canibalismo, sino también en posibles relaciones no consentidas que podrían haber sido incentivadas o promovidas en los espacios de trabajo del equipo de MrBeast.

Esta controversia desató una ola de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios exigen que el creador dé la cara y esclarezca los detalles de las conversaciones. La comunidad de seguidores de MrBeast se encuentra dividida; mientras unos defienden al creador argumentando que podría tratarse de un malentendido o una campaña de desprestigio, otros expresan su decepción y critican la falta de ética en las interacciones compartidas.

Las consecuencias de esta investigación aún están por verse, pero este caso ilustra la creciente atención hacia la responsabilidad que los influencers tienen frente a sus audiencias, especialmente cuando se dirigen a un público infantil y joven.

El desenlace de este proceso y el impacto en la carrera de MrBeast dependerán, en gran medida, de los hallazgos del FBI y de cómo Donaldson decida abordar la situación, ya que su silencio actual podría interpretarse como una falta de transparencia frente a las graves acusaciones en su contra.