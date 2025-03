La diferencia entre contribuyentes confiables o no confiables, que establece ARCA 2025

En base a la decisión de la ARCA que rige para 2025 , en este artículo profundizamos sobre la diferencia entre contribuyentes confiables y no confiables .

ARCA 2025: ¿cuál es la diferencia entre contribuyentes confiables o no confiables?

A fines de 2024, el BCRA (Banco Central de la República Argentina) dispuso que aquellas personas incluidas en la Base de Contribuyentes No Confiables no podrán utilizar tarjetas de crédito o débito en 2025. La decisión fue también comunicada por la ARCA –ex AFIP- que explicó los motivos por los cuáles estas personas fueron excluidas para operar con estos medios de pago. Pero, ¿cuál es la diferencia entre contribuyentes confiables o no confiables?