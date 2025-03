ARCA: qué datos deberán informar las tarjetas sobre los gastos en el exterior

Esta medida viene en medio de un crecimiento significativo de los gastos en dólares con tarjetas de crédito: en enero se registraron US$ 1.110 millones, un aumento del 470% interanual, según el Banco Central. Fue el dato más alto desde el verano de 2018, cuando no había cepo cambiario, y equivale a casi un quinto de la salida de divisas por turismo de todo 2024, que llegó a US$ 5.670 millones. Este dato refleja una tendencia que se consolidó tras la eliminación del Impuesto PAIS en diciembre, algo que facilitó el acceso a dólares para viajes y compras internacionales.

La preocupación de ARCA por las compras en el exterior

Estas medidas se enmarcan en un contexto de creciente preocupación por la salida de divisas y la necesidad de fortalecer las reservas internacionales. El aumento que vienen teniendo los gastos con tarjetas en el exterior es seguido de cerca por el Gobierno, que busca equilibrar la balanza de pagos y mantener la estabilidad cambiaria.

Esto se vio reforzado por la apreciación del peso y la reducción de la brecha cambiaria, que hizo más accesibles destinos como Chile, Brasil y Uruguay. Según datos de Transbank, las compras hechas por turistas argentinos en Chile crecieron un 535% durante la temporada de verano, con transacciones que aumentaron un 370% interanual. Este fenómeno se explica por la combinación de precios competitivos en el exterior y la mayor disponibilidad de divisas para los viajeros, que priorizan métodos de pago como tarjetas de crédito (49% de las transacciones) y efectivo (24%).

El Banco Central registró en enero una pérdida de US$ 1.500 millones en reservas, vinculada a la salida de divisas por turismo y pagos con tarjetas. Aunque el 70% de estos egresos se cubrió con fondos propios en moneda extranjera, el impacto en el mercado cambiario fue significativo, especialmente en un contexto de déficit comercial de US$ 1.656 millones en la cuenta corriente.

En el ámbito de las compras online, el Gobierno amplió en diciembre el límite anual de importaciones eventuales a US$ 3.000, con exención de aranceles para envíos de hasta US$ 400. Esta medida redujo la carga tributaria del 67% al 21%, facilitando la adquisición de productos tecnológicos y textiles: por ejemplo, una campera que costaba US$ 167 con impuestos ahora tiene un precio final de US$ 121, según estimaciones oficiales.