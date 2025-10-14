El organismo fijó como límite esa fecha para cumplir con una de las obligaciones del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

Atención monotributistas: el 20 de octubre es un día clave y así hay que cumplir con Arca 2025

Los monotributistas tendrán que marcar una fecha límite en el calendario: el 20 de octubre. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) estableció que las personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes tendrán hasta ese día para pagar la cuota correspondiente a este mes.

En caso de no cancelar la obligación dentro del plazo establecido por el organismo sucesor de la AFIP, los monotributistas pueden enfrentar intereses o inconvenientes en su situación fiscal. Y si la deuda supera los diez meses, ARCA está habilitada para realizar la baja de oficio del contribuyente. Para consultar si hay algún saldo a pagar, se debe ingresar a la sección “Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA)”.

Existen varios métodos de pago del monotributo . Entre los más utilizados se encuentra la generación de un Volante Electrónico de Pago (VEP), el pago mediante código QR a través de billeteras digitales habilitadas como Cuenta DNI y Mercado Pago, y el uso de home banking, disponible en la mayoría de los bancos.

ARCA Monotributo.jpg ARCA fijó el 20 de octubre como la fecha límite para que los monotributistas paguen la cuota de ese mes.

Cuáles son las escalas del monotributo en octubre 2025 según ARCA

La estructura del monotributo prevé una clasificación en categorías que van desde la A hasta la K, según el nivel de facturación anual de cada inscripto. Quienes superan el tope anual de ingresos permitidos de su categoría estarán obligados a realizar un recategorización.

La actualización del monto de las escalas es por inflación y cada seis meses. Los últimos ajustes se dieron en agosto y quedaron de la siguiente forma:

Categoría A: $8.992.597,87

$8.992.597,87 Categoría B: $13.175.201,52

$13.175.201,52 Categoría C: $18.473.166,15

$18.473.166,15 Categoría D: $22.934.610,05

$22.934.610,05 Categoría E: $26.977.793,60

$26.977.793,60 Categoría F : $33.809.379,57

: $33.809.379,57 Categoría G : $40.431.835,35

: $40.431.835,35 Categoría H: $61.344.853,64

$61.344.853,64 Categoría I: $68.664.410,05

$68.664.410,05 Categoría J: $78.632.948,76

$78.632.948,76 Categoría K: $94.805.682,90

monotributo.png La categoría del monotributo se establece calculando la facturación anual.

Monotributo: cuánto es la cuota de cada categoría en octubre 2025

La cuota mensual de cada categoría del monotributo está compuesta por tres ítems: impuesto integrado, aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y obra social. Cada componente se calcula según la categoría y el tipo de actividad (servicios o venta de bienes).

De esta manera, así quedan las cuotas de cada categoría:

Categoría A: $37.085,74 (tanto para servicios como para venta de bienes)

$37.085,74 (tanto para servicios como para venta de bienes) Categoría B: $42.216,41 (tanto para servicios como para venta de bienes)

$42.216,41 (tanto para servicios como para venta de bienes) Categoría C : $49.435,58 para prestación de servicios y $48.320,22 para venta de bienes

: $49.435,58 para prestación de servicios y $48.320,22 para venta de bienes Categoría D: $63.357,80 para prestación de servicios y $61.824,18 para venta de bienes

$63.357,80 para prestación de servicios y $61.824,18 para venta de bienes Categoría E: $89.714,31 para prestación de servicios y $81.070,26 para venta de bienes

$89.714,31 para prestación de servicios y $81.070,26 para venta de bienes Categoría F : $112.906,59 para prestación de servicios y $97.291,54 para venta de bienes

: $112.906,59 para prestación de servicios y $97.291,54 para venta de bienes Categoría G: $172.457,38 para prestación de servicios y $118.920,05 para venta de bienes

$172.457,38 para prestación de servicios y $118.920,05 para venta de bienes Categoría H: $391.400,62 para prestación de servicios y $238.038,48 para venta de bienes

$391.400,62 para prestación de servicios y $238.038,48 para venta de bienes Categoría I: $721.650,46 para prestación de servicios y $355.672,64 para venta de bienes

$721.650,46 para prestación de servicios y $355.672,64 para venta de bienes Categoría J: $874.069,29 para prestación de servicios y $434.895,92 para venta de bienes

$874.069,29 para prestación de servicios y $434.895,92 para venta de bienes Categoría K: $1.208.890,60 para prestación de servicios y $525.732,01 para venta de bienes

ARCA-MONOTRIBUTO.png Se puede consultar si existen deudas de monotributo ingresando a la web de ARCA.

Cuándo será la próxima actualización del monotributo

La ARCA diseñó el sistema de actualización en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, por lo que los cambios en las escalas se producen cada seis meses. El esquema actual regirá hasta febrero de 2026, mes previsto para la próxima revisión por parte de la autoridad fiscal. Es posible que cuando esto ocurra, muchos contribuyentes se vean obligados a recategorizarse.

La tabla oficial publicada por el organismo recaudador permite a los monotributistas identificar a qué categoría pertenecen y calcular el monto exacto a abonar mensual y anualmente. El sistema segmenta con precisión los límites para evitar confusiones, e incluye información clara sobre las fechas en que entraron en vigencia estos valores.

El diseño considera no sólo el monto de facturación sino también el tipo de actividad principal desempeñada, factor clave en la determinación de las cuotas.