Atención monotributistas: el 20 de octubre es un día clave y así hay que cumplir con Arca 2025

El organismo fijó como límite esa fecha para cumplir con una de las obligaciones del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.
Los monotributistas tendrán que marcar una fecha límite en el calendario: el 20 de octubre. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció que las personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes tendrán hasta ese día para pagar la cuota correspondiente a este mes.
En caso de no cancelar la obligación dentro del plazo establecido por el organismo sucesor de la AFIP, los monotributistas pueden enfrentar intereses o inconvenientes en su situación fiscal. Y si la deuda supera los diez meses, ARCA está habilitada para realizar la baja de oficio del contribuyente. Para consultar si hay algún saldo a pagar, se debe ingresar a la sección “Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA)”.
Existen varios métodos de pago del monotributo. Entre los más utilizados se encuentra la generación de un Volante Electrónico de Pago (VEP), el pago mediante código QR a través de billeteras digitales habilitadas como Cuenta DNI y Mercado Pago, y el uso de home banking, disponible en la mayoría de los bancos.
Cuáles son las escalas del monotributo en octubre 2025 según ARCA
La estructura del monotributo prevé una clasificación en categorías que van desde la A hasta la K, según el nivel de facturación anual de cada inscripto. Quienes superan el tope anual de ingresos permitidos de su categoría estarán obligados a realizar un recategorización.
La actualización del monto de las escalas es por inflación y cada seis meses. Los últimos ajustes se dieron en agosto y quedaron de la siguiente forma:
- Categoría A: $8.992.597,87
- Categoría B: $13.175.201,52
- Categoría C: $18.473.166,15
- Categoría D: $22.934.610,05
- Categoría E: $26.977.793,60
- Categoría F: $33.809.379,57
- Categoría G: $40.431.835,35
- Categoría H: $61.344.853,64
- Categoría I: $68.664.410,05
- Categoría J: $78.632.948,76
- Categoría K: $94.805.682,90
Monotributo: cuánto es la cuota de cada categoría en octubre 2025
La cuota mensual de cada categoría del monotributo está compuesta por tres ítems: impuesto integrado, aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y obra social. Cada componente se calcula según la categoría y el tipo de actividad (servicios o venta de bienes).
De esta manera, así quedan las cuotas de cada categoría:
- Categoría A: $37.085,74 (tanto para servicios como para venta de bienes)
- Categoría B: $42.216,41 (tanto para servicios como para venta de bienes)
- Categoría C: $49.435,58 para prestación de servicios y $48.320,22 para venta de bienes
- Categoría D: $63.357,80 para prestación de servicios y $61.824,18 para venta de bienes
- Categoría E: $89.714,31 para prestación de servicios y $81.070,26 para venta de bienes
- Categoría F: $112.906,59 para prestación de servicios y $97.291,54 para venta de bienes
- Categoría G: $172.457,38 para prestación de servicios y $118.920,05 para venta de bienes
- Categoría H: $391.400,62 para prestación de servicios y $238.038,48 para venta de bienes
- Categoría I: $721.650,46 para prestación de servicios y $355.672,64 para venta de bienes
- Categoría J: $874.069,29 para prestación de servicios y $434.895,92 para venta de bienes
- Categoría K: $1.208.890,60 para prestación de servicios y $525.732,01 para venta de bienes
Cuándo será la próxima actualización del monotributo
La ARCA diseñó el sistema de actualización en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, por lo que los cambios en las escalas se producen cada seis meses. El esquema actual regirá hasta febrero de 2026, mes previsto para la próxima revisión por parte de la autoridad fiscal. Es posible que cuando esto ocurra, muchos contribuyentes se vean obligados a recategorizarse.
La tabla oficial publicada por el organismo recaudador permite a los monotributistas identificar a qué categoría pertenecen y calcular el monto exacto a abonar mensual y anualmente. El sistema segmenta con precisión los límites para evitar confusiones, e incluye información clara sobre las fechas en que entraron en vigencia estos valores.
El diseño considera no sólo el monto de facturación sino también el tipo de actividad principal desempeñada, factor clave en la determinación de las cuotas.
Te puede interesar...
Leé más
ARCA: cómo hacer el recibo de sueldo de una empleada doméstica
ARCA vigila en octubre 2025 a quienes excedan este límite de transferencias: los montos clave
Rematan consolas PlayStation 5 a precio increíble: cómo participar en la subasta
-
TAGS
- ARCA
- monotributistas
- LMNS
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario