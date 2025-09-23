Actualización de ARCA para monotributo: ¿cuánto tenés que pagar en septiembre 2025?

El organismo informó cuáles son los valores que se deben pagar en cada categoría del monotributo y cuales son los topes de facturación.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) fijó los montos actualizados del monotributo para septiembre 2025. Los valores, que estarán vigentes se mantendrán hasta febrero 2026 y se ajustaron según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulada en los últimos seis meses. Los contribuyentes deben verificar su categoría antes del pago para evitar recargos o la exclusión del Régimen Simplificado.

En este sentido, el ente recaudado r recordó que cada monotributista debe confirmar en qué categoría se encuentra y, en el caso de que sea necesario, regularizar su situación. Si sucede lo contrario, podrían ser dados de baja en el régimen .

La Agencia de Recaudación fijó también los topes de facturación para cada categoría del monotributo. Los valores vigentes son los siguientes:

Categoría A: $8.992.597,87

$8.992.597,87 Categoría B: $13.175.201,52

$13.175.201,52 Categoría C: $18.473.166,15

$18.473.166,15 Categoría D: $22.934.610,05

$22.934.610,05 Categoría E: $26.977.793,60

$26.977.793,60 Categoría F: $33.809.379,57

$33.809.379,57 Categoría G: $40.431.835,35

$40.431.835,35 Categoría H: $61.344.853,64

$61.344.853,64 Categoría I: $68.664.410,05

$68.664.410,05 Categoría J: $78.632.948,76

$78.632.948,76 Categoría K: $94.805.682,90

¿Cuánto tenés que pagar de monotributo en septiembre 2025?

ARCA 1200.jpg

La Agencia de Recaudación estableció los valores que regirán hasta febrero para cada categoría. En un comunicado, el organismo precisó cuánto le corresponde a cada componente del monotributo, es decir, los fondos que se destinan al impuesto integrado, el aporte previsional y la obra social.

Categoría A: impuesto integrado, $4.182,60; aporte previsional, $13.663,17; obra social, $19.239,97. Total a pagar: $37.085,74.

impuesto integrado, $4.182,60; aporte previsional, $13.663,17; obra social, $19.239,97. Total a pagar: $37.085,74. Categoría B: impuesto integrado, $7.946,95; aporte previsional, $15.029,49; obra social, $19.239,97. Total a pagar: $42.216,41.

impuesto integrado, $7.946,95; aporte previsional, $15.029,49; obra social, $19.239,97. Total a pagar: $42.216,41. Categoría C: impuesto integrado, $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes); aporte previsional, $16.532,44; obra social, $19.239,97. Total a pagar: $49.435,58 en servicios y $48.320,22 en comercio de bienes.

impuesto integrado, $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes); aporte previsional, $16.532,44; obra social, $19.239,97. Total a pagar: $49.435,58 en servicios y $48.320,22 en comercio de bienes. Categoría D: impuesto integrado, $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes); aporte previsional, $18.185,68; obra social, $22.864,90. Total: $63.357,80 en servicios y $61.824,18 en comercio de bienes.

impuesto integrado, $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes); aporte previsional, $18.185,68; obra social, $22.864,90. Total: $63.357,80 en servicios y $61.824,18 en comercio de bienes. Categoría E: impuesto integrado, $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes); aporte previsional, $20.004,25; obra social, $27.884,02. Total: $89.714,31 en servicios y $81.070,26 en comercio de bienes.

impuesto integrado, $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes); aporte previsional, $20.004,25; obra social, $27.884,02. Total: $89.714,31 en servicios y $81.070,26 en comercio de bienes. Categoría F: impuesto integrado, $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes); aporte previsional, $22.004,67; obra social, $32.066,63. Total: $112.906,59 en servicios y $97.291,54 en comercio de bienes.

impuesto integrado, $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes); aporte previsional, $22.004,67; obra social, $32.066,63. Total: $112.906,59 en servicios y $97.291,54 en comercio de bienes. Categoría G: impuesto integrado, $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes); aporte previsional, $30.806,54; obra social, $34.576,19. Total: $172.457,38 en servicios y $118.920,05 en comercio de bienes.

impuesto integrado, $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes); aporte previsional, $30.806,54; obra social, $34.576,19. Total: $172.457,38 en servicios y $118.920,05 en comercio de bienes. Categoría H: impuesto integrado, $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes); aporte previsional, $43.129,16; obra social, $41.547,19. Total: $391.400,62 en servicios y $238.038,48 en comercio de bienes.

impuesto integrado, $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes); aporte previsional, $43.129,16; obra social, $41.547,19. Total: $391.400,62 en servicios y $238.038,48 en comercio de bienes. Categoría I: impuesto integrado, $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes); aporte previsional, $60.380,82; obra social, $51.306,61. Total: $721.650,46 en servicios y $355.672,64 en comercio de bienes.

impuesto integrado, $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes); aporte previsional, $60.380,82; obra social, $51.306,61. Total: $721.650,46 en servicios y $355.672,64 en comercio de bienes. Categoría J: impuesto integrado, $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes); aporte previsional, $84.533,15; obra social, $57.580,51. Total: $874.069,29 en servicios y $434.895,92 en comercio de bienes.

impuesto integrado, $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes); aporte previsional, $84.533,15; obra social, $57.580,51. Total: $874.069,29 en servicios y $434.895,92 en comercio de bienes. Categoría K: impuesto integrado, $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes); aporte previsional, $118.346,41; obra social, $65.806,30. Total: $1.208.890,60 en servicios y $525.732,01 en comercio de bienes.

Cómo darse de alta en el monotributo

Según precisa el sitio web oficial de ARCA, para realizar el alta en el monotributo es indispensable haber realizado la inscripción en el ente recaudador previamente. Una vez realizada esta gestión, se podrá continuar con la adhesión al monotributo, en un trámite que es 100% gratuito y virtual.

Al iniciar el alta, aclaran, el sistema solicitará que indique el tipo de monotributo a desarrollar junto con algunos datos relacionados con los parámetros de la actividad, la jubilación y obra social.