JULIAN IVAN ZUÑIGA (Q.E.P.D.)

Falleció en Plaza Huincul, el 07-03-2026, a los 26 años, su Padre: JULIAN, sus Hermanos: MARIELA, MAGALÍ, EDILIO, MARINA, NELSON, ISOLINA Y NERI, Hermanos Políticos, Sobrinos y demás familiares, participan su deceso y comunican que sus restos trasladados hasta Zapala y velados en Sala “A” de calle Chaneton 870, fueron inhumados ayer a las 16:00 h. En el Cementerio de Mallín de Los Caballos. Traslado y Servicio: Grupo Diniello Zapala. Dejar sus condolencias en: condolencias.grupodiniello.com.ar/memorial/julian-ivanzuñiga