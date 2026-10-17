Atención: AIC advierte por el aumento del caudal de las cuencas

El organismo informó que la medida comenzará este sábado. Corresponde a los niveles del embalse Los Barreales y busca mantener capacidad de almacenamiento.

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC ) informó que el caudal de erogación alcanzará los 500 metros cúbicos por segundo (m³/s) este sábado . La modificación responde a la evolución de los niveles del embalse Los Barreales y a la necesidad de mantener una capacidad de almacenamiento adecuada para esta época del año.

El organismo explicó que la medida busca disponer de un volumen suficiente para almacenar agua en el embalse.

El cronograma de caudales salientes de los embalses de la región difundido detalla las erogaciones de otros embalses. Entre los que se encuentra El Chañar , que presenta un rango de entre 490 y 510 m³/s para este sábado.

Además, de las erogaciones previstas en Portezuelo Grande, Pichi Picún Leufú y Arroyito.

Sebastian Fariña Petersen

Por qué la AIC aumentará el caudal de erogación

De acuerdo con lo informado por la AIC, la decisión está vinculada con la evolución de los niveles de Los Barreales. El objetivo es mantener un volumen de almacenamiento adecuado a las necesidades de esta etapa del año.

La comunicación establece que el caudal alcanzará los 500 m³/s durante este sábado.

Los caudales previstos en Arroyito y Portezuelo Grande

En Arroyito, la programación contempla caudales de entre 270 y 290 m³/s para este sábado. Rango que se mantendrá hasta el próximo miércoles 21.

En Portezuelo Grande, los valores programados son de entre 12 y 14 m³/s durante todo el período informado.

Pichi Picún Leufú tendrá variaciones durante los próximos días

La principal variación entre jornadas dentro del cronograma corresponde a Pichi Picún Leufú. Para este sábado, el caudal saliente programado se ubica entre 1.200 y 1.300 m³/s, mientras que para el domingo se prevé una disminución a un rango de entre 800 y 900 m³/s.

El lunes volverá a subir, con valores de entre 1.100 y 1.200 m³/s. Para el martes y el miércoles, en cambio, la programación contempla erogaciones de entre 1.000 y 1.100 m³/s.

La AIC aclaró que los datos corresponden a caudales salientes programados de los embalses informados por los concesionarios, expresados en metros cúbicos por segundo.

Las eventuales modificaciones serán comunicadas por los canales habituales del organismo.