Como dice el refrán: “si no tiene solución no es un problema”. El estacionamiento en la ciudad de Neuquén no tiene solución. La ciudad, como cualquier otra, tiene una capacidad limitada para responder a la demanda de los vehículos particulares: no se le puede pedir más. Aunque cada tanto reaparecen viejas ideas, no dispone de más espacio público para estacionar.