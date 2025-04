Neuquén 2025: Javier Milei y Rolando Figueroa avanzan, el PRO se disuelve y el MPN desaparece

El presidente apuesta al veto y la reelección. El gobernador a consolidar su poder. El PRO y el MPN en Neuquén parecen no tener boleta.

Luego de la brutal reconfiguración política ocurrida en el año 2023 , el presente ofrece un electorado visiblemente corrido ideológicamente hacia la derecha, con oficialismos que competirán en un contexto donde el que no se adapta, desaparece.

El presidente Javier Milei ya definió sus enemigos en este 2025: Para sorpresa de muchos, no son ni el kirchnerismo ni la izquierda. Su principal rival a vencer es el PRO de Mauricio Macri. Esta curiosa estrategia política responde tanto a las necesidades de corto como de mediano plazo.

A mediano plazo, La Libertad Avanza busca monopolizar la derecha y eliminar al PRO de la competencia, de manera de que la reelección en el 2027 sea exclusivamente contra el pasado kirchnerista: ese enemigo perfecto, al cual el gobierno considera que se podrá derrotar con facilidad puesto que carga con los estigmas de la inflación y la corrupción sobre sus espaldas.

Legislatura- peaje- Comisión de Hacienda y Presupuesto- Bermúdez.jpg Gentileza Legislatura de Neuquén

Por su parte, el partido de la Neuquinidad intentará este 2025 ocupar con solidez el espacio de centro, captando los votos provincialistas del MPN, del radicalismo y del PRO de centroderecha, así como del peronismo no kirchnerista de centroizquierda.

Rolando Figueroa debe demostrar que cuenta con una base electoral propia y alianzas políticas irresquebrajables como respaldo de su nueva gestión. También deberá confirmar -o no- que su acercamiento tan afectuoso con la cúpula del MPN le ha reportado más réditos que pérdidas. Necesita una palmadita del electorado lo suficientemente visible como para que los diversos actores internos que integran su alianza no perciban debilidades que los motiven a buscar alternativas en 2027.

Los votos del PRO y del MPN

No es sorpresa que el MPN -ya sin gobierno provincial propio y con toda su dirigencia: intendentes, diputados, concejales y autoridades partidarias casi por completo plegadas al liderazgo de Figueroa- presente candidatos en las elecciones legislativas este año, salvo que ensaye algún tipo de maniobra electoral tipo lista espejo para respaldar al Gobernador.

No tan claro está, lo que suceda con el PRO a nivel nacional, el cual se encuentra en su punto de mayor declive desde su fundación. Ya exclusivamente macrista (Jorge y Mauricio), sus principales figuras de respaldo, Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta abandonaron su espacio y la intención de voto al PRO a nivel nacional está en sus mínimos históricos. Esto implica un inevitable repliegue táctico hacia su centro de poder, la capital federal. Allí los primos Macri utilizarán todo su poder de fuego para conservar ese espacio que les permita mantenerse en el juego del poder de cara al 2027.

Lo curioso es que, en Neuquén, los principales contendientes -La Libertad Avanza y la Neuquinidad- parecen tener ganada su batalla contra el PRO, lo que les asegura un buen resultado en la guerra. Actualmente, todos los referentes del PRO están repartidos entre ambas fuerzas: Desde una asamblea realizada en 2023 el PRO Neuquén decidió sumarse al frente Neuquinizate, y figuras como Leticia Esteves y Marcelo Bermúdez responden exclusivamente a su nuevo líder, Rolando Figueroa, y ya no a Mauricio Macri.

Nadia Márquez y David Schelerth.jpg La diputada nacional por La Libertad Avanza, Nadia Márquez y el pastor David Schlereth.

Otros referentes, como Francisco Sánchez y David Schlereth, se han integrado a La Libertad Avanza con la naturalidad que sus orígenes ideológicos les permiten. Adicionalmente, un ala más conservadora del radicalismo -que en el pasado pudo haber pivoteado dentro del PRO-, como Pablo Cervi, hoy defiende a capa y espada el gobierno de Milei. ¿Será posible que en Neuquén ni siquiera exista la opción del PRO en las urnas electorales?

Un párrafo aparte merece la novedad sobre una causa penal del año 2013 que podría impedir que la Diputada Libertaria, Nadia Márquez, se presente a cargos electivos por las nuevas normativas de ficha limpia. Al tratarse de una causa penal, no se puede acceder libremente a un expediente que encierra un misterio sobre el sobreseimiento o no de la diputada, quien afirma que la resolución de dicha causa no computa como condena y que según sus propias palabras “es una operación más de la casta que quiere frenar el crecimiento de La Libertad Avanza en Neuquén”.

Así las cosas, de la misma forma que los candidatos de Figueroa izarán la bandera de la neuquinidad como principal arma ante el electorado, los libertarios neuquinos harán lo propio con la bandera de la lucha contra la vieja política y el “lawfare” y a quien ellos resumen como “el partido del Estado”.

Elecciones intermedias y el 2027

En el 2009, Nestor Kirchner perdió con Francisco De Narváez y en 2011 Cristina Kirchner obtiene el tan recordado 54% de votos. En 2017, Esteban Bullrich le gana a Cristina Kirchner y dos años más tarde, Macri pierde con Alberto Fernández.

No es necesario enumerar las cuantiosas derrotas del MPN en elecciones legislativas intermedias, bastará solo mencionar que fueron muchas más las derrotas que las victorias. Esos resultados no fueron anticipo de lo que luego sucedería en las elecciones ejecutivas, donde la discusión se vuelve local y el electorado, de manera selectiva dirige sus preferencias hacia un empoderamiento local en cuestiones domésticas.

En un escenario donde todo parece estar en movimiento, lo que se redefine no es solo el mapa político, sino la propia idea de representación. Quizás el dato más revelador no sea quién gana, sino quién ya no está.