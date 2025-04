Yuyito González anunció su separación de Javier Milei: "Esto es consensuado"

La conductora de TV sorprendió en su programa en vivo al contar que ya no está en pareja con el Presidente y reveló los motivos.

" Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei. He decidido terminarla. Él también, esto es consensuado ", expresó al inicio del ciclo.

"No voy a dar ningún tipo de explicación ni voy a hacer de esto una novela. Sepan que no tengo nada más para decir. Así como he compartido casi un año, es lógico que tenga que compartir esta ruptura", agregó. "Fue una hermosísima relación y agradecida por lo que Dios tiene para mi vida", cerró esperanzada.