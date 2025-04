Amalia Granata durísima contra Yuyito González por su relación con Javier Milei

Yuyito 1.jpg

Siguiendo esa línea, el cronista quiso saber qué opinaba de Yuyito González y su relación con el presidente de la Nación, Javier Milei. "¿Qué te parece el rol de Yuyito? Viste que ella dice 'no soy Primera Dama, soy la novia de Javier, nada más'", le comentó el movilero a la política.

"Ay, pobre, lamentable. Si fuera mi mamá te juro que me daría vergüenza. Horrible. No, señora, ubíquese, ya está grande para esos papelones", disparó la modelo contra la conductora.

Los picantes comentarios de Amalia Granata contra Yuyito González

Lejos de quedarse con esos primeros comentarios, Amalia Granata fue más allá y siguió apuntando contra Yuyito González por su relación con el presidente Javier Milei.

Embed - Amalia Granata liquidó a Yuyito González: "Señora ubíquese, está grande para esos papelones"

"Yo la veo y digo '¿Y si fuera mi mamá?' me muero. Creo que a Uma le pasaría lo mismo, si yo hago esos papelones se muere", continuó muy picante Amalia.

Más adelante, el cronista le preguntó si considera que Yuyito "está subida al pony". "Yo creo que está viviendo una fama que le llegó de nuevo de grande, que estuvo apagada por muchos años y de repente volvió a ser la Yuyito de los ochenta, pero en el 2025", lanzó sin filtros.

Respecto a su vuelta a la televisión, Amalia Granata opinó: "Que se yo, que lo disfrute. Pero a mí la verdad que no me parece gracioso, no me interesa cuando habla de ella y Milei. Me parece que nos merecemos otra cosa".