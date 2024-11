Entregan vehículos a localidades de toda la provincia con plata ahorrada por el gobierno

El Gobierno provincial finalizó la entrega de 56 vehículos que se repartieron entre 28 localidades de la provincia, que no cuentan con ingresos de coparticipación. Con una fuerte inversión, el Ejecutivo reforzó la flota de los municipios y comisiones de fomento, generando mayor autonomía para las localidades y un alivio de sus cuentas , a través del ahorro en el alquiler de vehículos.

vehiculo del ahorro provincial 2.jpg La provincia entregó vehículos al interior.

A su vez, en su plan de austeridad, el Ejecutivo provincial ni bien asumió le puso fin al abuso en el alquiler de camionetas (tanto en la administración central como en organismos descentralizados) y les dio de baja a varios contratos que había heredado.

Vehículos por comuna

Apoyados en el Plan de Regionalización provincial, los vehículos se distribuyeron en las siguientes localidades:

Alto Neuquén: Chorriaca, Los Miches, Varvarco, Coyuco-Cochico, Guañacos, Manzano Amargo, Taquimilán, Caviahue, Villa del Curi Leuvú y Villa del Nahueve.

Del Pehuen: Las Coloradas, Quili Malal, Covunco Abajo, Los Catutos, Pilo Lil, Ramón Castro, Villa Pehuenia y Villa del Puente Picún Leufú,

Vaca Muerta: Los Chihuidos, Barrancas, Aguada San Roque y Octavio Pico.

Del Limay: Santo Tomás y El Sauce.

De la Comarca: Sauzal Bonito.

De los Lagos del Sur: Villa Traful.

Confluencia: Vista Alegre.

Mil millones ahorrados

A principios de mes, en Loncopué, el gobernador Rolando Figueroa destacó que durante su gestión se han disminuido "1000 millones de dólares en gastos innecesarios". Y aseguró que "si no hubiéramos hecho esos cambios hoy tendríamos un déficit de 500 millones de dólares a fin de año y no podríamos estar haciendo ninguna obra ni proyectar nada”.

En el aniversario de la localidad, el gobernador habló a los vecinos sobre la necesidad de avanzar juntos hacia una nueva Loncopué, a una nueva provincia y hasta a un nuevo país. Citó algunas de las principales obras que necesita la localidad y reiteró que “es muy importante hablarle al pueblo con claridad”.

vehiculo del ahorro provincial 1.jpg

Agregó que “si hay algo que no van a recibir nunca de este Gobierno y de este gobernador, es una promesa en vano, una promesa fácil, una de esas promesas que terminan siendo siempre incumplidas por más que algunos sean los que están deseosos de poder escuchar y no van a recibir ninguna promesa que no podamos realizar, porque a esta provincia la tenemos que sacar adelante entre todos”.

Expresó que “vamos a comenzar a trabajar nuevamente en reactivar proyectos importantes que tenía la Municipalidad de Loncopué, como lo es la bloquera municipal; poder desarrollar distintos emprendimientos; otorgar préstamos para que el productor continúe creciendo e incentivar el turismo a través de préstamos con tasas muy blandas”, entre otras acciones tendientes a lograr progreso social.